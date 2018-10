Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Freiwillige Helfer gesucht

Tenever. Die Mitglieder der Projektgruppe Tenever suchen für die Heiligabendfeier am Montag, 24. Dezember, ab 16 Uhr, in der Ganztagsschule an der Andernacher Straße, noch freiwillige Helferinnen und Helfer. Die Vorbereitungen für die Heiligabend-Feier sind bereits jetzt in vollem Gange. Willkommen sind freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem gesamten Stadtgebiet. Neben einem Festprogramm und einem kostenlosen Weihnachtsessen gibt es am Heiligen Abend viele Überraschungen. Wer die Akteure unterstützen möchte, melde sich sich unter der Telefonnummer 425769 oder per E-Mail bei der projektgruppe@bremen-tenever.de.