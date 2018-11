Altstadt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gedichte mit irischem Herzen

Katharina Hirsch

Altstadt. Seine Gedichte-Veröffentlichung „Granny’s Interpreter“ stellt Ian Watson am Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr zur „Bremer Buch-Premiere“ in der Zentralbibliothek, Am Wall 201, vor.