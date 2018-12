Gudrun Eickelberg vom Verein "Der Elefant" sprach im Schulmuseum über Rassismus und Kolonialpolitik in der Weimarer Republik und der Nazizeit. (Petra Stubbe)

Hastedt. Kinder gehen an diesem Bremer Denkmal staunend vorbei. Aber auch vielen Erwachsenen erschließt sich der Zusammenhang auf den ersten Blick nicht. Der Elefant, das ehemalige Kolonialdenkmal gegenüber vom Hermann-Böse-Gymnasium, ist 1989 in ein Antikolonialdenkmal umgewidmet worden. Der Verein "Der Elefant!" setzt sich für die Aufarbeitung der Bremer Kolonialgeschichte und die kulturelle Belebung des Bauwerks ein. Die zweite Vorsitzende des Vereins, Gudrun Eickelberg, hat im Schulmuseum Auf der Hohwisch einen Vortrag unter dem Titel "Der Kolonialgedanke im Nationalsozialismus" gehalten.

An erster Linie hätten wirtschaftliche Interesse an Kolonien gestanden, sagt Gudrun Eickelberg. "Der Verlust der Kolonien durch den Versailler Vertrag empfanden die Kolonie-Befürworter als unbegründet". Namhafte Politiker der Bundesrepublik hatten sich schon in der Weimarer Republik für Kolonialpolitik stark gemacht. Gudrun Eickelberg: "1927 forderte auch Konrad Adenauer, dass Kolonien erworben werden müssten, denn die Menschen bräuchten Platz."

Das Wort vom "Volk ohne Raum"

In der Weimarer Republik machte die Mär vom "Volk ohne Raum" ihre Runde, die von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurde. "Doch Hitler lehnte Kolonien zunächst ab", sagt Eickelberg. Erst sollte Europa erobert werden, dann der Rest der Welt. Die ehemaligen Kolonien seien schließlich von Hitler als Einsatz im diplomatischen Poker genutzt worden, "als Mittel, um den Osten Europas als Tausch gegen die Kolonien darzustellen".

Zu Kriegsbeginn allerdings habe das Deutsche Reich ultimativ die Rückgabe aller Kolonien gefordert. Derweil war die Kolonial-Bewegung in Deutschland immer stärker geworden. "Der Reichskolonialbund zählte 1941 schon zwei Millionen Mitglieder", sagt Gudrun Eickelberg.

Warum überhaupt Kolonien? "Die Kolonien sollten das Versorgungszentrum des zukünftigen Großdeutschlands werden", sagt die Bremerin. Gerade Rohstoffe, wie Erze, Stoffe und Nahrung weckten das Interesse in Deutschland. Nach dem Willen der Kolonialbefürworter sollte sich ein deutsches Kolonialreich von der West- bis zur Ostküste erstrecken. Die Pläne waren detailliert. Gudrun Eickelberg: "Es wurden sogar schon Gesetzentwürfe für die Kolonien geschrieben."

Das Kolonie-Blutschutzgesetz, das es bereits während des wilhelminischen Reiches gegeben hatte, sollte die Vermischung von Deutschen mit "minderwertigen" Rassen in den Kolonien verhindern. "Das schloss sich nahtlos an die Nürnberger Rassegesetze an."

In der Bevölkerung sollte die Propaganda für einen Wunsch nach Kolonien sorgen und aufrecht erhalten. "Es wurden Ausstellungen und Vorträge abgehalten. Zeitschriften, Groschenhefte gedruckt und sogar Filme wurden gedreht", sagt Gudrun Eickelberg. Das Thema sei beständig in den Medien gehalten worden.

Als Junge hat Herbert Golz aus Burg-Lesum diese Groschenhefte gelesen. "Im Unterricht hatten wir das Thema Kolonien eher nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich diese Groschenhefte gelesen habe. ,Der Pflanzerjunge vom Viktoriasee’, da hat man sich als Junge in die weite Welt hineingeträumt", sagt der Zeitzeuge. In der Familie sei auch über die Farm der Tante in Afrika gesprochen worden. "Das war etwas, was junge Leute beeindruckt hat und auch auf uns eingewirkt hat", sagt Herbert Golz.

Das 1932 eingeweihte Kolonialdenkmal in Bremen sollte dieses Interesse wach halten. Aber auch das Übersee-Museum wurde zum "Übersee und Kolonialmuseum" und die Umbenennung von Schulen nach Carl Peters und von Paul von Lettow-Vorbeck im Jahr 1938 zeugten davon, wie der Kolonialgedanke gesellschaftlich verankert werden sollte.

"Paul von Lettow-Vorbeck war Vordenker des Kolonialgedankens in Bremen gewesen", sagt Gudrun Eickelberg. Er war Befehlshaber der deutschen Schutztruppen in Deutsch-Ostafrika im ersten Weltkrieg gewesen. "Lettow-Vorbeck ist bekannt für sein brutales Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung in Nordrhodesien mit tausenden von Toten", sagt Gudrun Eickelberg.

1923 sei Paul von Lettow-Vorbeck nach Bremen gekommen. "Er wurde Mittelpunkt der konservativen Kreise." Ab 1933 sei er Staatsrat in Bremen gewesen und habe sich für Kolonien stark gemacht und das Reichskolonialehrendenkmal eingeweiht. Lettow-Vorbeck sei in Bremen sehr beliebt gewesen, sagt Eickelberg. Die ursprünglich nach ihm benannte Schule wurde sehr viel später umbenannt und trägt heute den Namen eines Nazigegners: Hermann Böse. Ein "Stolperstein" vor der Schule erinnert an den Bremer Lehrer.

Der Kriegsverlauf habe alle Kolonialpläne scheitern lassen, fährt Gudrun Eickelberg in ihrem Vortrag über die NS-Zeit fort. "Afrika blieb von einem faschistischen Deutschland verschont." Eine Entschuldigung für die Verbrechen der Kolonialzeit habe es bis heute nicht offiziell gegeben, nach europäischem Beschluss. Eine Entschuldigung käme einem Schuldeingeständnis gleich – und dahinter stecke die Angst der europäischen Staaten, dass die ehemaligen Kolonien finanzielle Entschädigung fordern könnte, merkte jemand in der anschließenden Diskussion an.

