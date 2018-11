Damit eine offene, barrierefreie Parklandschaft entstehen kann, müssen 19 Bäume gefällt werden. Dazu gehören auch zwei geschützte Eichen. Das sorgte bei Beiratsmitgliedern und Anwohnern für Unmut. "Ich begrüße die Aufwertung dieses Areals, aber mit der Fällung dieser beiden Eichen haben wir als Grüne Probleme", sagte Beiratsmitglied Ralf Bohr. Gerhard Arndt (Die Linke) schloss sich ihm an.

Dieser Park sei für die nächsten 50 Jahre geplant, sagte Thomas Knode vom Umweltressort, "es passiert selten in Bremen, dass ein ganz neuer Park gebaut wird." Ein Weg an dieser Stelle sei notwendig, und er müsse zwingend barrierefrei sein. "Ein Park ist in erster Linie für die Menschen da", sagte Beiratssprecher Matthias Roßberg (SPD), "und wir wollen auch, dass er barrierefrei ist." Er erinnerte daran, dass Bürger das Modell für den Park vorgeschlagen hatten. 28 Bäume werden laut Knaut im Park neu gepflanzt, darunter auch Eichen.

Andreas Hipp (CDU) fragte nach der Pflege des Parks: "Wie wird gewährleistet, dass kein Schandfleck entsteht?" Der Park werde voraussichtlich die Pflegestufe drei erhalten, sagte Knode. Das heißt, Mülleimer werden rund 40 Mal im Jahr geleert.

Gabriele Bredow (SPD) brannte eine ganz andere Frage unter den Nägeln: "Bleibt der Rodelberg am Spielplatz bestehen?", wollte sie im Namen aller Hastedter Kinder wissen. Die Antwort ist Ja. Er liegt außerhalb des neuen Parks.