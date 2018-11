So hatte der Bauunternehmer Klaus Hübotter angekündigt, im ehemaligen Discounter in der Koblenzer Straße in Tenever einen Kindergarten bauen zu wollen.

Der Plan besteht nach wie vor, allerdings wird der angestrebte Termin zur Eröffnung bereits im Herbst 2017 kaum einzuhalten sein. Der Grund: Die Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Klaus Hübotter teilte mit, dass er nicht vor Ende des Jahres mit einem Abschluss der Verhandlungen rechne. Damit verschiebe sich das gesamte Projekt.

Das angestrebte Investorenmodell in der Koblenzer Straße hatte zuletzt Hoffnungen auf eine rasche Entspannung im Bereich der Kinderbetreuung im Stadtteil Osterholz geweckt. Andere Ausbaupläne im Ortsteil existieren, werden aber auch noch einige Zeit benötigen. Marleen Wurtshorn, zuständige Mitarbeiterin bei der Senatorin für Bildung, hatte zuletzt auf der Beiratssitzung Osterholz über die Pläne ihrer Behörde berichtet. „Es sind 17 weitere Gruppen in den nächsten Jahren in Osterholz geplant“, teilte sie den Beiratsmitgliedern mit. Es gebe zahlreiche Interessenbekundungen für Einrichtungen. Sie geht davon aus, dass der Standort Poggenburg schon zum Kinderfahrtenjahr 2017/18 an den Start gehen könnte. „Der Ausbau der Kita Unsere Kleine Farm in Tenever könnte dann bis 2018/19 folgen und die Kita auf dem Krankenhausgelände 2019.“ Sie setze alles daran, dass das klappt. Darüber hinaus seien kurzfristige Container-Lösungen insbesondere im Bereich Blockdiek und Osterholz denkbar, verschiedene Standorte würden derzeit überprüft. Konkrete Termine nannte sie hierzu indessen nicht.

Stefan Kunold, Quartiersmanager Blockdiek, wies darauf hin, dass es nicht reiche die Zahl der Plätze zu erhöhen. „Ich habe aus allen Kitas die Meldung, dass alle Räume belegt sind und es kaum noch Raum für Fördermöglichkeiten gibt. Es ist außerdem nicht damit getan die Platzzahlen zu erhöhen, es müssen auch Sanierungen stattfinden.“ In eine ähnliche Richtung argumentierte Tobias Kaul (Grüne): „Mir würde es nicht reichen, die Quantität zu erhöhen. Auch die Qualität muss stimmen, in Hinblick auf Personal und Räume.“