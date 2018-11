Renate Siegel betonte zunächst, wie erfolgreich die verschiedenen Förderprogramme laufen, mit denen Projekte in benachteiligten Stadtteilen wie Hemelingen unterstützt werden können. „Die Programme haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.“ Neben Wohnen in Nachbarschaft seien Programme wie LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke), Soziale Stadt und zuletzt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) dazugekommen. „Wir versuchen, diese Programme einheitlich umzusetzen.“ Dies geschehe in den WiN-Foren in den Stadtteilen.

„Sehr lebendige Debatten“ seien in der Vergangenheit in Hemelingen geführt worden. „Und es gab ein bisschen Turbulenzen.“ Diese „Turbulenzen“ gingen in Hemelingen allerdings bis hin zu vermeintlichen Beleidigungen und persönlichen Angriffen und Versuchen, einzelne Mitglieder auszuschließen. Deswegen sah sich die Geschäftsführung des WiN-Programms genötigt, zu intervenieren: An den Sitzungen in Hemelingen, die allen Bürgern des Ortsteils offenstehen, nehmen nun Vertreter der WiN-Geschäftsführung teil. Auch Renate Siegel hatte sich die Diskussionskultur in Hemelingen angeschaut.

Sie ermahnte im Beirat alle Beteiligten: „Das Verfahren verlangt viel Interesse und Disziplin – man muss sich von seinen eigenen Befindlichkeiten lösen und schauen, was wichtig für den Stadtteil ist.“ Das seit Jahren erfolgreich geführte Konsens-Verfahren, das Einstimmigkeit voraussetzt, funktioniere nicht immer. „Dann muss man schauen, wie man konstruktiv arbeiten kann.“ Hintergrund ist, dass in Hemelingen in der Vergangenheit Entscheidungen durch Nein-Stimmen blockiert worden sind. Schon bei einer Gegenstimme gilt ein Antrag im Konsens-Verfahren als abgelehnt.

Die Geschäftsordnung sieht nun bei Uneinigkeit ein sogenanntes „Dissens-Verfahren“ vor. Es kann bereits angewandt werden – auch in den anderen WiN-Gebieten Bremens. „Wenn sich abzeichnet, dass eine Mehrheit für einen Antrag ist, hat diese die Möglichkeit, den Antrag an die WiN-Geschäftsführung weiterzuleiten.“ Dafür sei allerdings eine breite Mehrheit und die Zustimmung des Quartiersmanagers nötig. In der zuständigen Fachabteilung und in der Geschäftsführung werde dann entschieden, ob das Projekt durchgeführt werden kann. „Wir wollen dieses Verfahren nun ausprobieren und schauen, ob es klappt“, sagte Renate Siegel.

Im Beirat fand sich wenig Zustimmung für die Veränderungen. Ralf Bohr (Grüne): „Wir haben uns gewundert, dass einfach die Geschäftsordnung geändert wird.“ Das WiN-Forum Hemelingen habe nicht den Wunsch gehabt, die Geschäftsordnung zu ändern, sondern habe zwei Personen maßregeln wollen. „Eigentlich lief es ganz gut“, resümierte Ralf Bohr. Es seien nur vier Anträge gewesen, die im vergangenen Jahr abgelehnt worden seien. „Aber hier wird jetzt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur weil zwei oder drei Personen stören.“ Es gebe schließlich eine gültige Geschäftsordnung und auch die Möglichkeit, Personen aus dem Forum ausschließen zu können. „Warum wurde das nicht genutzt?“ Eine klare Antwort blieb Renate Siegel Beiratsmitglied Ralf Bohr schuldig.

Im April hatte das WiN-Forum für den ­Ausschluss zweier Mitglieder gestimmt und den Beschluss zur weiteren Bearbeitung

an die Geschäftsführung weitergeleitet. ­Diese nahm einen Ausschluss allerdings ­zurück.

Die Beiratsmitglieder bemängelten außerdem, dass die WiN-Geschäftsführung vorab nicht mit dem zuständigen Ausschuss des Beirats Hemelingen gesprochen habe. „Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn Sie im Vorfeld ein Gespräch mit dem WiN-Ausschuss gesucht und diskutiert hätten“, sagte Gerhard Scherer (CDU). Es könne nicht sein, dass der Fachausschuss bei solchen Veränderungen so außen vor gelassen ­werde.

Renate Siegel entgegnete: „Ich habe nicht den Eindruck, dass das bisherige Instrumentarium ausreicht.“ Sie stimme aber zu, dass es besser gewesen wäre, vorher in die ­Diskussion zu gehen. Sie betonte aber auch, dass das Dissens-Verfahren nur eine Option sei, die nicht angewandt werden müsse.

Eine Stimme aus dem Publikum fasste das Problem im Hemelinger WiN-Forum zusammen: „Man merkt, dass einige Initiativen nicht mehr herkommen.“ Einigen Teilnehmern ginge es nicht um Inhalte. „Solche Personen sollten ausgeschlossen werden, wenn nicht inhaltlich argumentiert wird.“ Generell solle man aber nicht die Diskussion scheuen. „Ich glaube nicht, dass wir zusätzliche Regeln brauchen.“ Schärfer formulierte es ein anderer Beobachter der Sitzung: „Ich nehme diese undemokratischen Mauscheleien nicht an. Warum sollte ein Gremium aufrechterhalten werden, wenn wir hier nur abnicken sollen?“

Christa Komar (Grüne) befürchtet für die kommenden Forums-Sitzungen eine Reihe von Dissenz-Verfahren. „Ich bin weiter für das Konsens-Verfahren – das ist das Demokratischste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.“

Der Beirat fasste mit zwei Enthaltungen den Beschluss, das WiN-Forum in seiner jetzigen Form und damit den Konsens beizubehalten und die geltende Ordnung konsequent einzuhalten.

„Hier wird jetzt mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur weil zwei oder drei Personen stören.“ Ralf Bohr, Beiratsmitglied