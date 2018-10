Neslihan (links) und Kevser stärken sich vor ihrem Tanzauftritt mit Waffeln. (Fotos: Petra Stubbe)

Zauberer Frank steht im schwarzen Anzug mit rotem Gesicht auf der Bühne und führt die Kleinsten erst einmal in die elementaren Grundkenntnisse der Zauberei ein: "Dies ist mein Zauberstab. Das mein Zauberhut. Eigentlich ist es ein Zylinderhut, aber alle nennen es Zauberhut. Dann fehlt noch die Magie."

An Fabelwesen erinnern die Stelzenläufer.

Vor ihm sitzen schon einige Mädchen von der islamischen Gemeinde und Gesamtschule Bremen-Ost in roten Gewändern auf den Bänken bereit, um anschließend ihre Bauchtanzchoreografie zu zeigen. Noch sind nicht alle der zwanzig Tänzerinnen, die Cogan Ümmühan anleitet, erschienen und umgezogen. Kevser Nasliham, vom Leckereien-Stand nebenan versorgt die wartenden Mädchen deshalb mit frischen Waffeln.

Rapper Davido und Key’seco vom Alkoholfreien Jugendcafé stimmen sich aus einiger Entfernung auf ihren Auftritt ein und schauen, ob die Rapper von "ReRecords" schon übers Gelände streichen, die später ebenfalls mit ihrem Sprechgesang die Stimmung aufheizen möchten. Bis es soweit ist können die Besucher beim Hör-Memory der Umweltlernwerkstatt (ULE) mitmachen und Naturlaute bestimmen oder wiedererkennen. Zwischen den Ständen mit Leckereien können die Gäste Seerosen angeln, hören, was die "Nachtwanderer" so alles vorhaben und anbieten, die Hüpfburg stürmen oder auf dem Schachbrett und im Schatten des Stands des alkoholfreien Jugendcafé über den nächsten Zug mit den bauchhohen Plastikfiguren nachdenken. Und zwischen all dem Trubel schreiten die leuchtend rot und fantasievoll gekleideten Stelzengänger Keys und Chezzad durch die Reihen und ziehen Blicke auf sich.

Quartiersmanager Aykut Tasan hatte sich die Zeit genommen, um selbst das Sommerfest zu eröffnen. Vielleicht ist es das letzte Sommerfest am alten, engen Jugendhaus, denn die Pläne zur Erneuerung schreiten voran. Vor kurzem war es Tasan gelungen, ein Finanzpaket für den Neubau eines neuen Jugendhauses an gleicher Stelle zu schnüren. Die vorbereitende Planung unter großer Beteiligung von Bürgern, Anwohnern, Eltern, Jugendlichen und Kinder läuft nach seiner Auskunft seit Jahren. Und noch im Frühjahr habe es danach ausgesehen, als würde das Projekt wegen fehlender Gelder scheitern. Zum nächsten Sommerfest im Schweizer Viertel könnte der Neubau vielleicht schon nutzbar sein. Dann würde sich die bei ungünstiger Witterung beengte Situation im gut besuchten Gebäude für die Kinderbetreuung durch das Deutsche Rote Kreuz und die Jugendlichen verbessern.