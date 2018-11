Zentralbibliothek

Lesung mit Manfred Stieglitz

Katharina Hirsch

Altstadt. Aus seinem neuen Buch „Lebensvoll“ liest Manfred Stieglitz am Dienstag, 14. Februar, um 17 Uhr in der Zentralbibliothek, Am Wall 201.