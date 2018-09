Damit die Schülerinnen und Schüler in der neuen Oberschule gute Unterrichtsbedingungen vorfinden, muss in den kommenden Monaten noch einiges umgebaut werden: "Absolute Priorität" haben laut Johannes Schumacher von der Bildungsbehörde die neuen Klassenzimmer für die vier fünften Klassen, die in dem ohnehin schon beengten Gebäude geschaffen werden müssen. Der erste Bauabschnitt wird allerdings erst Ende Mai, und nicht wie von der Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD) ursprünglich angekündigt, in den Osterferien beginnen.

Auf eine neue Außenfassade und neue Fenster wird die Schule noch warten müssen. Erst nach vielen Nachfragen habe Immobilien Bremen versprochen, dass diese im kommenden Jahr gemacht würden - und dann für die Klassen fünf und sechs. "An diesen Zusagen werden wir dann auch Immobilien Bremen messen", sagte Schumacher.

Weitere Baustellen sind die Mensa und der Schulhof. Da die Schulküche in der ehemaligen Bibliothek laut Schumacher erst im Sommer 2012 fertiggestellt sein wird, sollen die Kinder bis dahin in einem Teilbereich der Bücherei ihr Essen bekommen.

Für den in den vergangenen Jahren eher "stiefmütterlich behandelten" Außenbereich, der zu Beginn des neuen Schuljahres fertig sein soll, liegen mittlerweile die Pläne und die Kostenkalkulation vor. Die Bildungsdeputation wird darüber im März entscheiden. Aus diesem Grund wollte der Behördenvertreter nicht weiter ins Detail gehen.

Dass aus Geldmangel am Ende vielleicht nur ein 150 Quadratmeter großer Sandplatz mit einem Klettergerüst aufgestellt werden könnten, wie es die ihm vorliegenden Pläne zeigen, behagt Post-Bender indes gar nicht. "Das würde ich nicht einfach so hinnehmen, ohne etwas lauter zu werden", kündigte der Schulleiter an.

Dicke Bretter müssen Schule und Stadtteilpolitiker weiterhin für die Wiederbelebung des dioxinverseuchten Sportplatzes an der Carl-Goerdeler-Straße bohren. Zwar habe es ursprünglich einmal eine "feste Zusage" gegeben, dass dieser mit der Einrichtung der neuen Oberschule von den Schülern genutzt werden könnte, erinnerte Post-Bender. Derzeit sieht es jedoch nicht danach aus: Das Geld fehlt.

Der Beirat Vahr lehnte am Ende den erst im November vorgestellten Plan des Umweltbetriebs Bremen ab. Er sah vor, den stillgelegten Platz in die umliegende Parklandschaft zu integrieren. "Wir wollen die Fläche für eine schulische Nutzung behalten", begründete Beiratssprecher Helmut Weigelt (SPD) die Entscheidung.