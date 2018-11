Die Elternvertretrinnen Sibylle Stöver (links) und Petra Bartels sorgen sich um die Zukunft der Oberschule Sebaldsbrück. (Stubbe)

"Die sind alle in Aufruhr", beschreibt Sibylle Stöver die Stimmung bei den Eltern. Sie wüssten nicht, was mit der Oberschule Sebaldsbrück werde, was die Bildungsbehörde weiter für die Schule plane. Die Entscheidung der Deputation bezieht sich nur auf das kommende Schuljahr. Aber wie geht es danach weiter?

"Die Eltern haben auch Angst, dass die Kinder nicht richtig beschult werden", sagt Sibylle Stöver. Sie fürchten, dass Fachlehrer abgezogen werden oder dass die Schülerinnen und Schüler auf andere Schulen verteilt werden, falls die Schule möglicherweise geschlossen werden sollte. Zudem machen sie sich Sorgen, dass Eltern aufgrund der unklaren Situation zukünftig ihre Kinder erst gar nicht an der Schule anmelden wollen.

Auch die Schulkinder machen sich Gedanken, wie es weitergeht. "Einige Kinder haben auch schon gefragt: Sind wir irgendwann alleine hier?", berichtet Sibylle Stöver. Ihr Kind besucht die 10. Klasse. Seit fünf Jahren arbeitet Stöver im Elternbeirat. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung sei immer sehr gut gewesen, berichtet sie.

"Wir haben uns schon an die Senatorin gewandt und keine Antwort bekommen", erklärt Sibylle Stöver. Der Beschluss der Deputation fiel in die Zeit zwischen der Erklärung der ehemaligen Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD), ihr Amt aufzugeben, und der Wahl von Eva Quante-Brandt (SPD) zur neuen Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Die Eltern warteten, bis über eine neue Senatorin entschieden wurde.

Zum Tag ihrer Amtseinführung war die Oberschule Sebaldsbrück mit einer 10. Klasse gekommen. Ein Elternsprecher überreichte Eva Quante-Brandt einen Brief mit der Bitte um ein Gespräch. Bisher haben die Eltern keine Antwort erhalten. Auch nicht auf ein weiteres Schreiben im Januar. Die Anfrage der Eltern liege bei der Senatorin zur Beantwortung, versichert Christiane Selzer, Pressesprecherin der Senatorin für Bildung und Wissenschaft, auf Nachfrage.

"Uns fehlt auch eine Begründung", sagt Sibylle Stöver. Warum hat die Bildungsdeputation entschieden, dass die Schule zum kommenden Schuljahr keine fünften Klassen bekommt? "Begründet wird dies mit den schlechten Anwahlzahlen", erklärt Christiane Selzer. Wie geht es danach mit der Schule weiter? "Es gibt keinen Beschluss, dass die Schule schließen soll", sagt Christiane Selzer.

Auch der Beirat und das Ortsamt setzen sich für die Sebaldsbrücker Schule ein. "Wir haben daraufhin Protest eingelegt", erklärt Ortsamtsleiter Ullrich Höft. Doch auch den Ortspolitikern ist die Bildungsbehörde bisher eine Antwort zu den Hintergründen der Entscheidung und zur Zukunft der Schule schuldig geblieben. "Die Art und Weise des Umgangs mit dieser Schule ist sehr unbefriedigend", sagt Ullrich Höft.

Die Wilhelm-Olbers-Schule habe nicht die Kapazität, alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, die nach den Sommerferien von den Grundschulen in die Sekundarstufe wechseln, sagt Ullrich Höft. Gibt es im kommenden Schuljahr keine fünften Klassen an der Oberschule Sebaldsbrück, müssten viele Kinder an eine Schule außerhalb des Stadtteils wechseln. Die Schülerinnen und Schüler müssten dann weitere Schulwege in Kauf nehmen.