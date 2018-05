Netzwerk Selbsthilfe

Öffentlichkeitsarbeit für Laien

Katharina Hirsch

Altstadt. Unter dem Motto „Tue Gutes und schreib darüber“ bietet das Netzwerk Selbsthilfe, Faulenstraße 31, eine kostenpflichtige Fortbildung in Sachen Öffentlichkeitsarbeit für Mitglieder von Selbsthilfegruppen am Freitag, 17. Februar, von 15 bis 19 Uhr an.