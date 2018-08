Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Offene Hebammenberatung

Blockdiek. Im Mütterzentrum Blockdiek ist am Donnerstag, 5. Juli, von 10 bis 12 Uhr wieder das Still-Café geöffnet. Dieses Mal geht es um das Thema "Endlich Ein- und Durchschlafen." Interessierte und werdende Mütter sind dazu eingeladen. Jeden ersten Donnerstag im Monat, also ebenfalls am 5. Juli, wird parallel zum Still-Café eine offene Hebammenberatung angeboten. Interessierte Frauen können sich über alle Fragen "Rund um die Schwangerschaft" individuell beraten lassen. Die Beratung ist ein Kooperationsprojekt mit dem Quartiersbildungszentrum Blockdiek. Nähere Auskünfte gibt es im Mütterzentrum Blockdiek, Jülicher Weg, Telefon 4379340.