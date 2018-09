Die Polizei sucht nach Zeugen und warnt vor dem weiteren Auftreten dieses Mannes.

Gegen 12 Uhr habe ein Mann die 88-Jährige vor ihrer Haustür in der Gustav-Radbruch-Straße angesprochen und sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgegeben. Er habe erklärt, dass ein Einbrecher gefasst und bei diesem Schmuck gefunden worden sei. Um sicher zu gehen, dass nicht auch bei ihr eingebrochen worden sei, sei es wichtig, ihren Schmuck zu überprüfen und zu fotografieren. Damit war der Weg für den Täter frei, der mit der Frau durch sämtliche Zimmer des Hauses ging, so die Polizei. Mit gezielten Ablenkungsmanövern sei es ihm gelungen, den gesamten Schmuck und das Bargeld an sich zu nehmen und unbemerkt aus dem Haus zu flüchten. Erst Minuten später habe die Rentnerin den Diebstahl bemerkt.

Der Täter soll 35 bis 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Er sprach fließend Hochdeutsch, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Nummer 362-38 88 erbeten.

Die Polizei warnt vor dem weiteren Auftreten falscher Polizeibeamter, und rät: Im Zweifel vor dem Einlass Fremder die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 anrufen.