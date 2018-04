Infoabende mit Übersetzung

Ratschläge für die Anhörung

Liane Janz

Altstadt. Die Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist für Geflüchtete im Asylverfahren der wichtigste Termin. In dreistündigen Veranstaltungen informieren Marie Tödtemann und Franziska Suckut, Koordinatorinnen bei „Gemeinsam in Bremen“ (GiB), unter anderem über den Ablauf und die Rechte der Geflüchteten in der Anhörung.