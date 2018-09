Hemelingen. Der Beirat Hemelingen informierte sich jetzt über Rechtsextremismus in Bremen und speziell in Hemelingen. "In Bremen haben wir eine sogenannte Mischszene", erklärte Hans-Joachim von Wachter, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz. Über bestimmte Personen gebe es eine enge Verflechtung zwischen Rechtsextremisten, Skinheads und Hooligans. Häufig könnten daher die einzelnen Teilbereiche kaum von einander unterschieden werden.

Hans-Joachim von Wachter ist aber sicher, dass Bremen gut aufgestellt sei und sich daher die Zahl rechtsextremer Parteien und Personen nicht besonders steigern werde. "In Bremen erstickt relativ vieles im Keim", sagte er.

Ein wesentliches Problem sei es, den Rechtsextremismus zu erkennen. Denn der suche momentan neue Formen und Foren. Es bildeten sich neue Gruppen: Die Rechte, Die Pro-Bewegung, Europäische Aktion beispielsweise. "Alles Beispiele, die wir auch in Bremen haben", sagte Hans-Joachim von Wachter. Das Internet biete die Plattform für Foren, die sich mit der Zeit dann auch bei Personen oder in Aktionen niederschlagen könnten.

"Ein ganz heikles Thema, aber ganz wichtig, ist rechtsextremistische Musik", sagte Hans-Joachim von Wachter. Denn auf den ersten Blick sei die Musik vielleicht nicht als solche zu erkennen. Immer wieder kommt es vor, dass solche Musik-CDs auf Schulhöfen verteilt werden. "Ist so etwas auch mal in Hemelingen gelaufen?", fragte Ralf Bohr (Grüne). Ob oder an welcher Schule in Hemelingen schon einmal CDs verteilt wurden, konnte der Verfassungsschutzleiter nicht sagen. Der Verfassungsschutz Bremen habe dies als großes Problem erkannt, und wenn sie die Möglichkeit hätten, solche Aktionen zu verhindern, dann würden sie das auch tun, sagte von Wachter.

Die Beiratsmitglieder interessieren sich natürlich besonders für die Vorgänge im Stadtteil. Kai Hofmann (Grüne) fragte den Experten nach der Einordnung des Vereins "Böse Hemelinger". Hans-Joachim von Wachter antwortete, dass man keine klare Aussage treffen könne. Uwe Jahn (SPD) erkundigte sich nach dem Geschäft "Sportsfreund" in Hastedt, das der rechtsextremen Szene zugeordnet wird. "Mir ist nicht bekannt, dass dieser Internetversand aufgehört hat", antwortete Hans-Joachim von Wachter. Nach den Erfolgsaussichten für ein Verbot der NPD erkundigte sich Gerd Arndt (Die Linke). "Die Chancen sehe ich als gut an", sagte der Leiter des Bremer Verfassungsschutzes.

Der Beirat Hemelingen beschloss, jegliche Form des politischen und religiösen Extremismus abzulehnen und sich für ein friedliches und offenes Miteinander aller Menschen im Stadtteil einzusetzen. Der Beirat bat den Verfassungsschutz in Person von Hans-Joachim von Wachter außerdem, ihn regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Einzig Gerd Arndt stimmte gegen diesen Beschluss, da er hinter der Ablehnung des Linksextremismus auch eine Ablehnung der friedlichen Antifa-Bewegung sehe.

Anschließend sprach der Beirat über den Einzelhandel und die Nahversorgung im Stadtteil. Die Bevölkerung wird immer älter, ältere Menschen sind nicht mehr so mobil. Daher sind die Nahversorgungszentren für die Hemelinger Politiker besonders wichtig. Deshalb war Karsten Nowak von der Handelskammer eingeladen worden.

"Wenn nachher nur die Großen mit viel Autos und Parkplatzflächen überbleiben, wenn nichts Kleines um die Ecke mehr da ist, dann haben wir ein Problem", sagt Ralf Bohr. Doch wohin entwickelt sich die Nahversorgung? Die Kunden wollen zwar die kleinen Händler um die Ecke, kaufen dort aber nicht genug ein, damit diese auch wirtschaftlich überleben können. Sie machen ihre Besorgungen in den großen Märkten, wo alles an einem Ort zu bekommen ist. "Das heißt, die Kleineren fallen so hinten runter", erklärte Karsten Nowak.

Wie wolle die Handelskammer dem entgegenwirken, fragte Gerd Arndt. Ziel sei es, die intakten Kerne in den Stadtteilen zu erhalten, erklärte Karsten Nowak. Wenn sich aber kein Investor finde, sagte er, "dann muss man das am Ende auch akzeptieren".

Die Eisenbahnersiedlung beispielsweise sei abgeschnitten, da führe auch keine Straßenbahn hin, sagte Heinz-Hermann Hoffhenke (CDU). "Auch diese Leute müssen für den täglichen Bedarf einkaufen." Die Situation der Eisenbahnersiedlung sei sehr schwierig, gab Karsten Nowak zu. Ein Lösungskonzept habe er dafür spontan aber auch nicht parat. "Das wird schwierig bleiben", sagte der Vertreter der Handelskammer.

