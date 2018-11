Wer weiß die richtige Antwort? Einer fragt und alle rätseln. Auch der Kompass spielt eine wichtige Rolle bei der Orientierung im Bürgerpark.

Bürgerpark·Neue Vahr. Bürgerpark und Stadtwald bieten Naturraum zum Spazierengehen, Laufen oder Radfahren – nun kommt auch noch Denksport dazu. Neu werden Rallyes durch die Grünzüge angeboten, bei denen verschiedene Stationen abgelaufen werden, an denen Fragen beantwortet werden müssen. Eine fünfte Klasse der Oberschule Kurt Schumacher-Allee testete das neue Angebot.

Suchen, finden, rätseln: Unter diesem Motto steht die neue Rallye des Bürgerparkvereins. Die Teilnehmer werden mit einem Plan, einem Kompass und der dazugehörenden Aufgabenkarten ausgerüstet und können dann den Bürgerpark oder Stadtwald erkunden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Natur, Geschichte und Kultur des Bürgerparks und des Stadtwalds.

Erik Mahlke absolviert sein freiwilliges ökologisches Jahr im Bürgerpark. "Ich habe viel kennengelernt", sagt er, nachdem er die Rallye ausprobiert hat.

Der Bürgerparkverein war immer wieder gefragt worden, ob er nicht für Geburtstage oder Schulklassen etwas anzubieten habe. Parkpädagogin Ulrike Graf aus Findorff hat daraufhin eine Rallye für den Bürgerpark und den Stadtwald entwickelt. "Wir haben über ein Jahr für die Zusammenstellung gebraucht", erklärt sie. Die Mappen sind sehr aufwendig gemacht worden und bis auf den letzten Punkt durchdacht. "Mir waren auch die kleinsten Details sehr wichtig", sagt Graf. Dabei sind erst auf den zweiten Blick die Kleinigkeiten auf den Deckblättern zu erkennen. Tiere, die sehr versteckt dargestellt sind, verzieren die abgebildeten Naturbilder.

In der vergangenen Woche hatte die Rallye im Bürgerpark ihre Premiere. Schülerinnen und Schüler der Oberschule Kurt Schumacher-Allee testeten gemeinsam mit ihren Lehrern die Fragen.

Spannung vor dem Start: Die 5. Klasse der Oberschule Kurt Schumacher Allee testet die neue Bürgerpark-Rallye.

Koordination ist wichtig

Alle Kinder sind sehr aufgeregt. Außerdem haben sie doppeltes Glück, denn auch das Wetter spielt an diesem Tag mit und die Sonne schaut hervor. Die Mädchen und Jungen bilden kleine Gruppen. Eine Person wird ausgewählt und bekommt die verantwortungsvolle Aufgabe, den Kompass zu halten. Damit alle wissen, wo es in die richtige Richtung geht.

Ulrike Graf vom Bürgerparkverein hat die Rallye mit 34 Fragen zum Bürgerpark und 17 Fragen zum Stadtwald entwickelt. Geeignet für Kinder ab neun Jahren.FOTOS: PETRA STUBBE

Zu Beginn muss eine Aufgabe gelöst werden, um überhaupt starten zu können. Es geht um die Himmelsrichtungen, die in einer Grafik vervollständigt werden müssen.

Die Kinder gehen voller Eifer an die Aufgaben heran, an den verschiedenen Stationen müssen sie unter anderem rechnen, malen oder Kreuzworträtsel lösen. "Wenn man die Aufgaben richtig liest und dann gut überlegt, können die Fragen auch gut beantwortet werden", sagt Fünftklässler David. Gemeinsam mit seinem Klassenkameraden Jan Niklas und seinen Kameradinnen Daniela und Zoe kommt er aus der Neuen Vahr. Die Mädchen und Jungen beantworten die Aufgaben gemeinsam in der Gruppe. An jeder Station liest einer oder eine die Aufgabe vor, die anderen hören gespannt zu. Dann versuchen sie gemeinsam, die richtigen Antworten zu finden.

Koordination ist bei der Rallye sehr wichtig. Der Kompass hilft dabei, die richtigen Standorte zu finden. "Bei den verschiedenen Aufgaben muss man sich immer wieder orientieren", sagt Ulrike Graf. Unter anderem müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage beschäftigen: In welcher Himmelsrichtung – von deinem Standort aus – liegt das Tiergehege? Verschiedene Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben, und die richtige Möglichkeit muss angekreuzt werden.

34 Aufgaben beinhaltet die Rallye durch den Bürgerpark, im Stadtwald sind es 17 Aufgaben, die gelöst werden müssen. Aus diesem breiten Feld können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzelne Prüfungen heraussuchen. Dafür sind die Lehrer oder einzelne Rallye-Teilnehmer selber zuständig. Ulrike Graf händigt nur die Bögen aus und hilft bei Fragen. Für jede Aufgabe werden Punkte vergeben, wer die richtige Antwort findet, bekommt zwei Punkte. Bei der Vergabe der Mappen bekommen die Verantwortlichen auch immer ein Lösungsblatt ausgehändigt, um die Antworten am Schluss vergleichen zu können. Wie die Rallye gestaltet wird, ist jedem Teilnehmer selbst überlassen.

Vor der Premiere war die Rallye des öfteren getestet worden. "Dabei sind Freunde und Familie zusammengekommen und haben die Aufgaben gelöst", erklärt Ulrike Graf. Auch Erik Mahlke aus Stuhr hat sich den Fragen gestellt. Er macht ein freiwilliges ökologisches Jahr in der Verwaltung des Bürgerparks. "Die Aufgaben sind eigentlich für jüngere Leute konzipiert, aber auch Erwachsene können die Rallye machen", sagt der 19-Jährige. "Dadurch kann man sich hier besser zurechtfinden und lernt Plätze kennen, die man zuvor nicht wahrgenommen hat. Auch ich habe dadurch den Park kennengelernt."

Die Aufgabenkarten können individuell zusammengestellt werden. Jede Rallye kann somit auf spezielle Bedürfnisse ausgerichtet werden. Dabei ist zu beachten, wie lange die Rallye dauern soll und wie alt die Teilnehmer sind. Empfohlen wird sie Kindern ab neun Jahren. Interessierte sollten sich vorher aber auch Gedanken darüber machen, wo sie die Rallye beginnen und wo sie sie beenden wollen. "Aber vor allem geht es um Spaß, und danach sollten die einzelnen Standorte ausgemacht werden", sagt die Organisatorin Ulrike Graf.

Die Rallye durch den Bürgerpark kostet pro Person vier Euro, die Rallye im Stadtwald drei Euro. Interessierte können sich bei der Verwaltung des Bürgerparkvereins bei Ulrike Graf unter der Telefonnummer 342070 melden. Weitere Informationen über die einzelnen Stationen und Beispielkarten sind auch auf der Internetseite des Bürgerparks unter www.buergerpark-bremen.de zu finden.