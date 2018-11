Nach einigen Monaten Entwurfsarbeit, Übungen in Schablonen- und Spraytechniken unter Anleitung der professionellen Sprayer Sven Dankleff und Bastian Morbe und der Künstlerin Ulrike Schulte gehen die Teilnehmer aller Altersgruppen nun an eine echte Wand. Bis zum 16. August wird täglich an der rund 20 Meter langen Wand gearbeitet, nach Entwürfen der Künstlerin Ulrike Schulte, die das Motto aus Loriots Tenever-Film aufgreift: "Hier ist es überall schön!" Die Einweihung der fertigen Wand ist für Freitag, 23. August, 13 Uhr, geplant.