Februar, um 20 Uhr geplant. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bahnhof. Anmeldungen sind bis diesem Montag, 13. Februar, im Arbeitslosenzentrum unter der Telefonnummer 40 20 68 erbeten.

Wissenschaft für jeden begreifbar machen, darauf zielt das Science Center in der Wiener Straße ab. Im „Universum“ können die Teneveraner am Mittwoch, 1. März, die drei Bereiche Technik, Mensch und Natur interaktiv entdecken. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Haltestelle der Linie 1 am OTe-Zentrum, Otto-Brenner-Allee. Antje Wagner-Ehlers nimmt im Arbeitslosenzentrum Tenever bis zum 22. Februar Anmeldungen entgegen.

Nach Bremerhaven führt der dritte Ausflug am Mittwoch, 15. März, Ziel ist das Auswandererhaus. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Infopoint im Bremer Hauptbahnhof. Anmeldungen werden bis zum 6. März erbeten, wieder unter Telefon 40 20 68.