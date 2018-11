Im Februar 2011 hatten die Anwohner gefordert, dass die Sebaldstraße mit Hilfe von Pfählen abgesperrt wird. Im August demonstrierten sie vor ihrer Haustür. Trotzdem habe sich nichts bewegt, sagt Krüger. Brigitte Köhnlein, Sprecherin des Verkehrssenators, sagte auf Nachfrage, dass der Brief der Anwohner so bald wie möglich beantwortet werden solle. Weil die beim Amt für Straßen und Verkehr zuständige Mitarbeiterin momentan krank sei, könne sie keine näheren Auskünfte zum Stand der Dinge erteilen.

"Am nervigsten ist, dass es morgens um 5 Uhr losgeht mit dem Verkehr", sagt Manuela Krüger. "Man kann nicht bei offenem Fenster schlafen." Hinzu komme neuerdings der Lärm, den die Menschen, die vor ihrer Haustür parkten, verursachten, wenn sie ausstiegen, Türen knallten und sich unterhielten. Auch das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde werde weiterhin nicht beachtet. Und immer wieder verstießen Autofahrer gegen die Einbahnstraßenregelung.

Auch die laut Krüger bereits im Frühjahr 2011 versprochenen Geschwindigkeitsmessungen habe es noch nicht gegeben. Die Polizei will jetzt aber eine Messtafel aufstellen. "Wir brauchen jetzt erstmal verlässliche Zahlen", sagt Michael Häntsche, Leiter des zuständigen Reviers Vahr. Die Tafel soll sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Fahrzeuge aufzeichnen, die durch die Sebaldstraße fahren. "Wir haben die Geschwindigkeit 2011 schon mit Messgeräten kontrolliert", sagt Häntsche. "Riesige Ausreißer gab es nicht." Es höre sich oft an, als würden Autos schneller fahren, wenn die Straßen uneben und sonst alles still sei.

Nicht alle Anwohner seien sich jedoch beim Thema Sackgasse einig, sagt Ortsamtsleiter Ullrich Höft. Hinzu komme, dass Anwohner der Adamistraße fürchteten, die Autos würden durch ihre Straße fahren, wenn die Sebaldstraße gesperrt würde. Man müsse sich auch fragen, ob es wirklich ein Problem sei, wenn durch eine Wohnstraße drei Mal am Tag 50 oder 60 Autos fahren, sagt Höft.

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Sackgasse ist die Müllabfuhr: Die Wagen dürfen laut Entsorgung Nord GmbH nicht rückwärts fahren. Also müssten klappbare Pfähle her. "Da weigert sich aber das Amt für Straßen und Verkehr", sagt Krüger, "warum das so ist, können wir als Anwohner nicht nachvollziehen." Morgen, 17. Januar, um 16.30 Uhr im Ortsamt an der Godehardstraße 19, wollen Krüger und ihre Mitstreiter ihr Anliegen in der Sitzung des Fachausschusses für Verkehr des Beirates Hemelingen noch einmal vortragen.