Andrang an der Haltestelle: Die Fahrplantaktung der Busse bei Schichtende im Güterverkehrszentrum halten die dort Beschäftigten für unzureichend – und fordern den Einsatz weiterer Fahrzeuge. (Gerbracht)

Wer zuerst kommt, fährt zuerst: Alltag bei all denen, die im Schichtbetrieb im Güterverkehrszentrum (GVZ) arbeiten und nach Schichtende an der Haltestelle Georg-Henschel-Straße einsteigen müssen. „Die Busse sind teilweise so überfüllt, dass man nicht mehr hineinkommt. Oder man wird von den Kollegen, die noch einen Platz ergattern wollen, so geschubst, dass man gegen die Scheibe fliegt“, berichtet Michael Waschkau, der bei BLG Logistics arbeitet. „Es gibt auch Kollegen, die den ersten und den zweiten Bus durchfahren lassen, weil denen das Gedränge zu brutal ist.“ Auch sei die Haltestelle am Ende der Schicht oftmals so überfüllt, dass die bereits vollen Busse nicht mehr anhalten.

Und Dustin-Liam Miecke erzählt von einem Vorfall, den er selbst erlebt hat: „Mir haben sie mal beim Einsteigen beinahe den Arm gebrochen.“ Fast jeden Tag müsste sie diese Prozedur mitmachen, sagt seine Kollegin Claudia Pustan: „Das ist wie ein Viehtransport.“ Sie zahle schließlich nicht jeden Monat das

Ticket, um sich anschließend herumschlagen zu müssen. Uta Lührs sagt: „Man bekommt die Schubsereien immer mit, das ist gruselig.“

Mehr zum Thema Volle Pendlerparkplätze in Borgfeld SPD fordert Abschaffung der Tarifzone Lilienthal Damit mehr Pendler ihre Autos zu Hause stehen lassen, fordert die Borgfelder SPD in einem Antrag: ... mehr »

Das Problem steht für Michael Waschkau und seine Kollegen fest: Es gibt zu wenig Busse. „Sonnabends zum Beispiel ist um 6 Uhr morgens Schichtende und um 6.18 Uhr fährt der einzige Bus“, sagt er, „der nächste Bus fährt dann erst um 14.18 Uhr, nach der Spätschicht.“ Er meint: „Das ist zu wenig. Wenn man sich umzieht und anschließend hier hochläuft, wird das knapp. Und wenn man den Bus verpasst, muss man 1,8 Kilometer bis zur Haltestelle an der Stromer Straße laufen.“

Dabei habe es vor eineinhalb Jahren eine Umfrage gegeben –„ob von der BSAG oder der BLG, weiß ich nicht mehr“, dort sei aber rausgekommen, dass eine Busfrequenz von fünf Minuten gewünscht werde. Passiert sei aber seitdem nichts: „Jetzt arbeiten aber noch viel mehr Menschen hier als damals.“ Mehr Busse im Fünf-Minuten-Takt, das wünschen sich Michael Waschkau und seine Kollegen auch.

Keine Leute und keine Busse

Und ein Traum wäre, wenn montags bis freitags jeweils nach Schichtende um Viertel nach der vollen Stunde ein Schnellbus eingesetzt werden könnte, der an allen Haltestellen im GVZ bis einschließlich der Haltestelle Reedeich-Nord hielte und dann nur noch an den Haltestellen Pappelstraße, Am Brill und Am Hauptbahnhof. „Es würden aber nach der Frühschicht bereits Busse um 6.15, 6.20 und 6.25 Uhr reichen“, sagt Waschkau. Er habe nach der Umfrage auch mal die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) angefragt, „doch die haben gesagt, sie hätten keine Leute und keine Busse. Doch das Problem war denen auch bekannt.“

Das Problem sei in der Tat bekannt, sagt Andreas Holling, Pressesprecher des Unternehmens. „Doch wir befinden uns gerade in der Ideenphase“, sagt er, „und die Idee einer Schnellbuslinie ist zur Zeit in dieser Sammlung.“ Die Einrichtung von weiteren Bussen oder gar einer Schnellbuslinie und die Vertaktung mit anderen Linien in das Netz des Öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) sei jedoch ein komplexes System: „Anfang nächsten Jahres werden wir Ergebnisse haben“, schätzt Andreas Holling den Zeitraum bis zu einer Entscheidung ab. Die BSAG stimme sich aber bereits mit den großen Arbeitgebern wie der BLG Logistics Group oder dem GVZ ab.

Mehr zum Thema Öffentlicher Nahverkehr Kurzstrecken sind in Bremen günstig An der Preisgestaltung in Bremens öffentlichem Nahverkehr gibt es immer wieder Kritik. Laut einem ... mehr »

In der Vorweihnachtszeit etwa, wenn zusätzliche Leiharbeiter im Güterverkehrszentrum arbeiten, würden auch mehr Einsatzfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Und eine Überlegung sei auch, diese Fahrten zu verfestigen. „Aber wenn wir mehr Fahrten haben, dann muss das auch von der Stadt bestellt und bezahlt werden“, gibt Holling zu bedenken. Das ganze Jahr über täglich mit einer Taktung von 20 Minuten fahren, sei jedoch nicht sinnvoll: „Das würde sich nicht lohnen. Wir wissen von dem Problem, können aber nicht mit Wagen fahren, wo dann zu wenig Leute drin sitzen.“