Der Abiball 2017 fand kurzerhand in der Turnhalle statt. Der eigentlich gebuchte Ballsaal hatte einen Tagt zuvor abgesagt. (Stephanie Lipka)

Neue Vahr Südost. Ein Schulalltag hat Höhen und Tiefen, doch so manch Ereignis bleibt unvergessen. So stand etwa ein kompletter Jahrgang, der Pilotjahrgang der Sekundarstufe I, im Jahr 2017 unter Schock, als ihm einen Tag vor dem Abiball die Absage für den Ballsaal erteilt wurde. Eine Schülerin hatte damals von privater Seite die Zusage für die Räumlichkeiten bekommen. Im letzten Augenblick platzte die Abmachung. Händeringend suchten Schüler und Lehrer nach einer kurzfristigen Alternative. Am Ende kam die Jahrgangsleiterin und heutige Konrektorin Stephanie Lipka auf die Idee, die hauseigene Turnhalle umzufunktionieren. Möbel mussten gerückt werden, die Halle wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geschmückt. Obwohl die Festgesellschaft dann den Abend barfuß und auf Socken über den Boden gleitete, wurde es dank Abendkleidern, Anzügen und guter Stimmung ein „sehr würdevoller Abschied“, erinnert sich Lipka.

Auch das Jahr 2016 geht in die Annalen der Schulgeschichte ein. Ein verstopftes Spülbecken sorgte für eine Überschwemmung. Die Verursacher des folgenreichen Schülerstreichs ließen sich später nicht mehr ermitteln. Die Auswirkungen waren jedenfalls verheerend. Während eines Schulfestes lief das Wasser über, überschwemmte den Boden und tropfte durch die Decke – erst in den Bioraum, dann in den darunter liegenden Vortragsraum. Wasser durchweichte einen großen Fundus an Kostümen, beschädigte Musikinstrumente, einen Beamer und eine Kamera. Der Schaden ging in die Tausende. Dennoch verbucht die Schulleitung diesen Tag nicht als pures Unglück. Äußerst bemerkenswert sei gewesen, wie mit Bekanntwerden des Schadens viele Schüler und Lehrer sofort nach Eimern gegriffen hätten, um Wasser aufzuwischen, und das Schlimmste zu verhindern, erinnert sich Lipka und stellt fest: „Das zeigt den Teamgeist der Schule.“

Zu den schulischen Ereignissen der besonderen Art zählt auch der Besuch des Bundespräsidenten 1985. Richard von Weizsäcker stieg am 19. Februar vor der Schule aus dem Auto, um einen Nachmittag das Gespräch mit Schülern zu suchen. Der amtierende Schulleiter Karl Reinecke hat den Antrittsbesuch des Präsidenten noch vor Augen. Nach einer kurzen Begrüßung sei Weizsäcker in einem Klassenraum verschwunden und habe einer handverlesenen Zahl von Schülern, die per Losverfahren teilnehmen durften, Rede und Antwort gestanden. Nach eineinhalb Stunden sei der Besuch vorbei gewesen.

Im gleichen Jahr, am 25. November, empfing der Direktor einen weiteren Prominenten. Karl-Heinz Böhm, Schauspieler und Gründer der Stiftung „Menschen für Menschen“, suchte das Gebäude an der Kurt-Schumacher-Allee auf. Ein Schüler hatte im Fernsehen von einer Hilfsaktion für Afrika erfahren. Er wollte es aber nicht bei einer Spende belassen, sondern regte an, an der KSA einen Eine-Welt-Laden (ursprünglich: Dritte-Welt-Laden) mit fair gehandelten Waren zu eröffnen. Böhm unterstützte das Engagement mit einem Besuch.

Hardy Krüger zählt ebenfalls zu den bekannten Gästen der Schule. Der 89-jährige Schauspieler referierte im Sommer 2017 über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und mahnte an, das zu erhalten, was demokratiefeindliche und rechtsverdrehende Parolen von Neonazis zu zerstören drohten. Im Anschluss fand ein Gespräch mit den Schülern statt. Auch eine Veranstaltung mit Joachim Bellgart über Bremen in der Zeit des Nationalsozialismus, eine Podiumsdiskussion mit Bundestagskandidaten zur Bundestagswahl und Projekte mit dem Ortsbeirat erweitern abseits des Unterrichts den geistigen Horziont.

Gleich zwei Bestseller-Autoren sind zudem Absolventen der Schule: David Safier und Sven Regener. Safier („Mieses Karma“, „Jesus liebt mich“) machte 1985 Abitur an der Schule. Sein schriftstellerisches Talent wurde nur teils entdeckt. Er erinnert sich: „Das kam auf den Lehrer an. Der eine hat mir für meine zwanzigseitige Abhandlung, warum ,die Leiden des jungen Werthers` ein weinerliches Werk ist, 15 Punkte gegeben. Die nächste nur drei für etwas Ähnliches, weil ich die Form nicht eingehalten habe. Als ich dann die Form eingehalten, aber das Buch nicht gelesen hatte, um das es ging, also vom Inhalt null Ahnung besaß, gab sie mir 14.“ Im Englischunterricht sei es ihm ähnlich ergangen. „Bei einem besonders ,kreativen` Aufsatz von mir hieß es: Rechtschreibung 15 Punkte, Ausdruck 15 Punkte. Sie sollten sich dafür allerdings einen angemesseneren Inhalt suchen. Daher nicht zu benoten.“

Auch Regener, dessen Zeit an der Schule fünf Jahre zuvor mit der Hochschulreife endete, blickt zurück. „Ich war auf der KSA, wie wir die Schule damals nannten, und ich war insgeheim sehr gerne dort.“ Der Musiker und Schriftsteller, der zunächst durch die Band „Element of Crime“ und später als Autor („Herr Lehmann“, „Neue Vahr Süd“) bekannt wurde, fiel schon damals auf. „Ich versuchte mich als Staatsfeind Nummer eins, flog wegen Disziplinlosigkeit aus dem Schulorchester und machte am Ende mein Abitur“, fasst er seine Erinnerungen zusammen, die unter dem Strich jedoch positiv sind: „Um es mit Truman Capote zu sagen: Ich war zehn und später wurde ich neunzehn. Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre!“