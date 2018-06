Die Tage des Gemeindehauses „Die Brücke“ in Sebaldsbrück sind gezählt, denn es soll einem Neubau weichen. Am Sonntag, 16. Juni, feiert die evangelische Gemeinde in der „Brücke“ an der Sebaldsbrücker Heerstraße 52 ein Auszugs- und Umzugsfest. (STUBBE)

Viele Gruppen, Kreise und Einrichtungen fanden im Gemeindehaus „Die Brücke“ der evangelischen Versöhnungsgemeinde an der Sebaldsbrücker Heerstraße in der Vergangenheit ihr Zuhause. Bei Musik und Tanz kamen alle Generationen von Kindern bis Senioren zusammen, und auch der Arbeitskreis Stadtteilgeschichte führte in der „Brücke“ seine monatlichen Treffen durch.

Doch noch im Laufe dieses Jahres soll das mehr als 60 Jahre alte Gebäude einem Neubau weichen. „Das Haus ist, außer in dem neuen Anbau, nicht behindertengerecht“, sagt Helmut Rohde, Leiter des Geschichtskreis Sebaldsbrück. „Der Gemeindesaal ist nur über eine Treppe zu erreichen, und viele Senioren schaffen das Treppensteigen nicht mehr. Außerdem sind die sanitären Anlagen und die Heizung in die Jahre gekommen.“

Helmut Rohde bedauert es sehr, dass die Evangelische Kirche kein Geld mehr in das alte Gemeindehaus investieren will, denn die Bausubstanz sei noch in Ordnung. Anstelle des bisherigen Gebäudes soll nach den Planungen ein ebenerdiger Bau entstehen, der Ende 2019 fertig sein soll.

Bis es soweit ist, soll ersatzweise das Gemeindehaus in der Christernstraße genutzt werden. „Doch da auch dieses Haus nicht behindertengerecht ist, werden wir die Versöhnungskirche nutzen, in der vorher Flüchtlinge untergebracht waren. Jetzt ist sie wieder voll nutzbar“, sagt Helmut Rohde. Die evangelische Gemeinde müsse auch weiterhin Veranstaltungen für Senioren anbieten, solange der Neubau nicht fertig ist. „Wir müssen versuchen, das ältere Publikum zu halten, denn es wächst zu wenig nach. Zu den kirchlichen Veranstaltungen kommen ja kaum noch jüngere Leute“, sagt er. Nach wie vor wolle die Gemeinde den Senioren Treffen ermöglichen, in denen es um Kartenspielen, Plattdeutsch und Gedächtnistraining geht. Auch der im alten Gemeindehaus noch ansässige Geschichtskreis Sebaldsbrück wird sich weiterhin monatlich treffen.

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der Stadtteilgeschichte befasst, hat das Buch „Sebaldsbrück einst und jetzt“ erstellt und wurde dafür jüngst von der Wittheit zu Bremen mit einem Buchpreis belohnt und lobend erwähnt.

Am Sonntag, 16. Juni, 15 bis 18 Uhr, feiert die Gemeinde in der „Brücke“, Sebaldsbrücker Heerstraße 52, ein Auszugs- und Umzugsfest. Außer einem Gottesdienst wird auch der Geschichtskreis Sebaldsbrück auf Stellwänden über die Geschichte des Stadtteils informieren.

Das Buch „Sebaldsbrück einst und jetzt“ hat im DIN A4-Format 289 Seiten und kann unter Telefon 45 69 63 oder per E-Mail an geschichtskreis.sebaldsbrueck@gmx.de zum Preis von zehn Euro bestellt werden.