Um Verbesserungen für Radfahrende zu erreichen, soll der neue Arbeitskreis in Aktion treten. Stefan Matthaeus, ehrenamtlicher Sprecher der Gruppe, verspricht: „Wir sind in den Stadtteilen Vahr, Hemelingen und Osterholz zu Hause und wollen uns vor Ort für Radfahrende stark machen. Dabei werden wir gezielt den Kontakt suchen zu den lokalen Politikern sowie Vertretern der Ortsämter, Polizeirevieren und Schulen, um gemeinsam mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrende zu erreichen.“ Der Arbeitskreis Verkehr Bremen-Ost trifft sich jeden zweiten Montag im Monat um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Vahr, „Café Freiheit“. Erster Termin wird der 12. März sein. Interessierte aus den Stadtteilen sind herzlich eingeladen, an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen. Zur Anmeldung bitte eine kurze Mail an verkehr-ost@adfc-bremen.de.