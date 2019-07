Die konstituierende Sitzung des Beirates Hemelingen begann mit einer Schweigeminute für den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Anfang Juni ermordet worden war. Jörn Hermening, Leiter des Ortsamtes Hemelingen, zeigte sich sichtlich schockiert von dem politischen Mord. Anschließend ging er im Bürgerhaus Hemelingen zum politischen Tagesgeschäft über. 19 Mitglieder zählt der Beirat Hemelingen, das sind zehn mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Die SPD-Fraktion stellt zwei neue Beiratsmitglieder: Nurtekin Tepe und Sezer Öncü, die CDU mit Christian Meyer, genauso wie die Grünen mit Angelika Beate Brand jeweils eines. Neu für die Linke im Beirat sind Robert Hempel und Harry Rechten.

Ebenfalls neu in den Beirat wurden zwei Vertreter der AfD gewählt. Tobias Link und Beata Linka hielten sich jedoch auffallend zurück, als es um die eigentliche Kärrner-Arbeit, die Besetzung der Fachausschüsse, ging. Anders ist das bei den anderen beiden Beirats-Neulingen: Uwe Janko von der FDP und Carsten Koczwara von der Partei meldeten sich fleißig für die Mitarbeit für nahezu jeden Ausschuss, obwohl sie ja nominell dort kein Stimmrecht haben, aber sehr wohl ihre Anträge in den Beirat einbringen können. Das hatte im Vorfeld, wie berichtet, zu einem Disput zwischen Ortsamtsleiter Jörn Hermening und Uwe Janko geführt. Ganz zu Beginn der konstituierenden Sitzung stimmten die Beiratsmitglieder über den Änderungsantrag der FDP ab, den Koordinierungs-Ausschuss auf neun Mitglieder auszuweiten, der allerdings mehrheitlich abgelehnt wurde. Allerdings haben künftig Uwe Janko und Carsten Koczwara eine beratende Funktion im Fachausschuss Finanzen und Koordinierung.

Recht auf Freistellung

Das wird auch der einzige Fachausschuss sein, in dem künftig mit Tobias Link ein gewählter Vertreter der AfD mitarbeiten wird. Als dieser beantragte, die Tagungszeit des Ausschusses von 16.30 Uhr eine Stunde nach hinten zu verlegen, unterstrich Ortsamtsleiter Hermening: „Sie haben übrigens das Recht, sich für die Beiratsarbeit von ihrem Arbeitgeber freistellen zu lassen.“ Die AfD benannte allerdings noch Heiner Löhmann als sachkundigen Bürger für den Ausschuss Bau, Klimaschutz und Verkehr.

Als weiterer Sachkundiger sitzt Nico Ahlers (SPD) in diesem Fachausschuss, der sich sonst wie folgt zusammensetzt: Nurtekin Tepe (SPD), Alfred Kothe (CDU), Ralf Bohr (Grüne), Harry Rechten (Linke) und Gerhard Scherer (CDU). Kuriosum am Rande: Link bestand bei der Wahl des Beiratssprechers und seines Stellvertreters darauf, noch einmal genau nachzuschauen, ob die Wahlurne zuvor denn auch wirklich leer gewesen wäre. Im Fachausschuss Umwelt und Lärm sitzen Nurtekin Tepe (SPD), Hannelore Sengstake (CDU), Ralf Bohr (Grüne) sowie als sachkundige Bürger Rainer Conrades (Linke), Anneliese Kerber (SPD) und Manfred Günther (CDU).

Nur für den Fachausschuss Sport hegen Uwe Janko und Carsten Koczwara wenig Interesse. Launige Anmerkung des Vertreters der Partei: „Nö, Sport nicht, ich habe Rücken!“ Diesem Ausschuss gehören an: Uwe Jahn (SPD), Heinz Hoffhenke (CDU), Christian Meyer (CDU) sowie aus drei sachkundigen Bürgern: Johann Oppermann (Grüne), Rainer Conrades (Linke) und Walter Kerber (SPD). Im Gegensatz zu Janko konnte sich Koczwara auch nicht für den Fachausschuss „Wohnen in Nachbarschaften“ erwärmen, seine Begründung: „Ich hasse Nachbarn!“ Neben Janko sitzen Waltraut Otten (SPD), Angelika Brand (Grüne) und Gerhard Scherer (CDU) sowie die Sachkundigen Anke Ritter (CDU), Rosemarie Dreimann-Hempel (Linke) und Berfin Atac (SPD) in diesem Ausschuss.

Allerdings mischte sich Carsten Koczwara schon kräftig in die Debatte um die geplante Container Kita Beim Sattelhof ein. Interessant wurde es dann noch einmal bei der Besetzung des Regionalausschusses „Rennbahngelände“. Sowohl Uwe Janko als auch Carsten Koczwara setzten sich für den Vorschlag aus dem Publikum ein, ein Mitglied der Bürgerinitiative Rennbahngelände als sachkundigen Bürger in den Ausschuss aufzunehmen. Dabei wurden sie von Tobias Link (AfD) unterstützt. Der neu konstituierte Beirat sprach sich dafür aus. Sonst ist der Regionalausschuss Rennbahngelände wie folgt besetzt: Hans-Peter Hölscher (SPD), Alfred Kothe (CDU), Harry Rechten (Linke) und Gerhard Scherer (CDU). Als sachkundige Bürger sind Kerstin Biegemann (Grüne) und Marvin Schultz (SPD) in dem Ausschuss vertreten.

Mit einer satten Mehrheit wurden der SPD-Politiker Uwe Jahn in seinem Amt als Beiratssprecher und der CDU-Politiker Heinz-Hermann Hoffhenke als sein Stellvertreter, die beide in Hastedt wohnen, in ihren Ämtern bestätigt. Der Ortsamtsleiter hob hervor, wie wichtig Jahn die konstituierende Beiratssitzung war, da er eigens aus seinem Urlaub von der Insel Juist angereist war.

Zur Zusammensetzung der übrigen Fach-Ausschüsse: Im Ausschuss Stadtteilentwicklung sitzen Hans-Peter Hölscher (SPD), Gerhard Scherer (CDU) sowie Harry Rechten (Linke) sowie als Sachkundige sind dort Kirsten Wiese (Grüne), Jens Dennhardt (SPD) und Sabine Reuter (CDU).

Und schließlich der Fachausschuss Inneres. In ihm sitzen Heinz Hoffhenke (CDU), Harry Rechten (Linke) und Sezer Öncü (SPD) sowie als Sachkundige Pierre Freyber (SPD), Philipp Laß (Grüne) und Michael Nägele (CDU). Im Ausschuss Bildung, Soziales, Integration und Kultur sind Waltraut Otten (SPD), Christian Meyer (CDU), Christa Komar (Grüne) sowie als Sachkundige Alexander Schober (Linke), Timo Nobis (SPD) und Christian Kornek (CDU) vertreten. Last but not least der Fachausschuss Jugendbeteiligung mit folgenden Mitgliedern: Uwe Jahn (SPD), Harry Rechten (Linke) und Hannelore Sengstake (CDU) sowie die sachkundigen Marcel Hilker (CDU), Kai Kaufmann (Grüne) und Serkan Tim Yumru (SPD).

Zur Sache

Diese Fachausschüsse werden die Arbeit aufnehmen

In fünf Ausschüssen werden Beiratsmitglieder sowie sachkundige Bürger der Parteien die Fachthemen des Stadtteils beraten: Neben dem geschäftsführenden Koordinierungsausschuss, der nicht öffentlich tagt, gibt es den Verkehrsausschuss, den Ausschuss für „Bau und Umwelt“ sowie den Ausschuss für „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“. Der bisherige Sozialausschuss wurde umbenannt in „Soziales, Arbeit, Inklusion und soziale Fördergebiete“.

In den Gremien sitzen auf Wunsch des Beirates jeweils sieben stimmberechtigte Mitglieder – mehr geht nicht. Ihre Zusammensetzung errechnet sich erstmals aus dem Verhältnis der abgegebenen Wählerstimmen an die Parteien. Demzufolge sind es drei Christ- und zwei Sozialdemokraten sowie jeweils ein Beiratsmitglied der Grünen und der Linkspartei. Die FDP und die BIW können ein beratendes Mitglied ohne Stimmrecht entsenden.