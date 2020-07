Wir wollen von Tenever aus wieder vermehrt positive Zeichen setzen“, betont Christa Brämsmann, die Leiterin des Mütterzentrums Osterholz-Tenever. Sie ist die Initiatorin der Aktion gegen Ausgrenzung, für Wertschätzung, Anerkennung und Menschenliebe für alle. Rund 70 Frauen und Männer hatten sich jüngst auf den Stufen des OTe-Zentrums eingefunden. Selbstverständlich unter Einhaltung des gebotenen Abstands, der mit Hilfe eines Regenbogen-Bandes gewahrt wurde. Aber auch Peace-Zeichen und Regenbogen-Flaggen wurden in die Höhe gereckt. Die Botschaft: „Jeder Mensch ist einzigartig.“ Und: Vielfalt und Empathie sind Trumpf. Das gelte für alle, die nicht in das Mainstream-Raster fielen und oft genug stigmatisiert würden. So bunt und lebendig wie Osterholz-Tenever sei, wäre auch die Aktion für mehr Toleranz und gegen Rassismus gewesen, freut sich Brämsmann über die „großartige Resonanz“. Und die Aktion soll fortgesetzt werden: „Wir heben unsere Plakate auf.“