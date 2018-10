Im Kern möchten das Innenressort und die Polizeispitze mit der Reform die Polizeikräfte für 110-Einsätze stärken. Die Einsätze würden fortan von zentralen Standorten aus gefahren und gesteuert. Im Gegenzug verlieren regionale Polizeireviere ihre Streifenwagen, die dann als zusätzliche Fahrzeuge an den neuen Zentralstandorten zur Verfügung stehen. In den Revieren verbleiben künftig die Revierleitung, die Kops (Kontaktbereichsleiter) und unter Umständen die Verkehrssachbearbeiter. Anzeigen sollen zukünftig zentral in den Kommissariaten aufgenommen werden.

Weiterhin Anzeigen auch in den Revieren aufzunehmen, zumindest in bestimmten Zeitfenstern, fordert der Beirat zudem in seinem Beschluss. Außerdem die Besetzung aller fünf Kop-Stellen im Stadtteil, dass die Fahrzeugbesatzungen im 110-Einsatz über die nötigen Ortskenntnisse verfügen und dass die regionalen Schwerpunktkräfte den Stadtteilen auch verlässlich zur Verfügung stehen. Weiter, so heißt es, sollen die Reviere zumindest ein Einsatzfahrzeug behalten.

Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD): „Das subjektive Sicherheitsgefühl wird für viele Menschen immer wichtiger, daher ist es wichtig, dass durch die Reform der 110-Prozess gestärkt wird.“ Für die mittelfristige Zukunft reichten die 2600 Stellen bei der Polizei aber nicht aus. „Auf lange Sicht müssen mehr Polizisten ihren Dienst tun.“ Für den Stadtteil sei wichtig, dass „die Kops bleiben, unser Verkehrssachbearbeiter und dass die Präventionsarbeit fortgesetzt wird“. Der Beiratssprecher dankte mit Blick auf die Kriminalitätsstatistik außerdem den Beamten des Reviers Vahr. „So ein gutes Ergebnis liegt am engagierten Team des Polizeireviers.“ Tatsächlich hat sich die Gesamtzahl der Straftaten im Stadtteil leicht erhöht, hatte Revierleiter Michael Häntsche zuvor bekannt gegeben. 2016 kam es zu 3403 Straftaten – 39 Fälle mehr als im Vorjahr. 174 Fälle von Einbrüchen, oft Versuche, zählt die Statistik und damit 27 Fälle mehr als 2015.

„Einen hohen Anstieg gab es beim Autoaufbruch und beim Autoteilediebstahl“, sagte Michael Häntsche. Erfreulich dagegen ein anderer Trend: „Die Zahl der Raubtaten ist von 35 auf 26 Taten gesunken.“ Überwiegend stehen diese Taten in Zusammenhang mit Ladendiebstahl, bei denen sich die ertappten Täter versuchen loszureißen.

Die Anzahl der Körperverletzungen ist von 230 auf 274 Taten gestiegen. „Überwiegend im häuslichen Bereich“, sagte Michael Häntsche. Auffällig: „Alkoholgenuss und Brückentage, da geht’s schon mal hoch her.“ Ein weiteres Tatumfeld bei Körperverletzungen: Tag- und Nacht-Kneipen. Dort sei die Polizei erfolgreich in Gesprächen mit den Betreibern. In Flüchtlingsunterkünften sei es insgesamt zu sieben Vorfällen gekommen. Beide Polizeivertreter appellierten an die Bevölkerung, die Polizei bei verdächtigen Vorkommnissen zu informieren und als Gemeinschaft aufeinander achtzugeben.