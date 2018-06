Erika Meyer (von links) als Bankkauffrau und Rita Behrens als Rentnerin, die 15 000 Euro abheben möchte, spielen hier den Enkeltrick nach. (PETRA STUBBE)

Das Telefon klingelt. „Hallo, Dein Enkel ist am Apparat. Ich hatte einen Unfall mit dem Auto. Kannst Du mir Geld für ein neues leihen?“ Die skeptische Seniorin zögert. „Du klingst so anders“, sagt sie, doch als der vermeintliche Enkel seine Befürchtung äußert, dass er ohne neues Auto seinen Job verlieren würde, ist sie bereit, das Bargeld abzuheben und es einem Freund an der Haustür auszuhändigen.

Auf ungewöhnliche Art geben Maren Pfitzner vom Präventionszentrum der Polizei Bremen und drei Darsteller von der Seniorentheater-Initiative im Hanna-Harder-Haus eine Beratung zum Thema „Schutz vor Betrügern“. Rita Behrens, Erika Meyer und Joachim Graf spielen die Rollen von Tätern, Opfern und Komplizen.

Tricks an Haustür und Telefon, bei denen sich Betrüger nicht nur als Enkel, sondern auch als Mitarbeiter von der Swb oder gar als Polizisten ausgeben, stehen im Mittelpunkt, gefolgt von Szenen, bei denen einer alten Dame auf trickreiche Art die Handtasche entwendet wird – wobei durchaus gelacht werden darf, so ernst der Hintergrund auch sein mag. Denn die vorwiegend älteren Zuschauer durchschauen die Tricks und kommen öfter ins Schmunzeln, doch die armen Opfer werden dank geschickter Täuschungen blind gemacht.

Umsetzungen von Betrügertricks in Szenenfolgen kennen wir aus der Sendung „Aktenzeichen XY“ im Fernsehen, doch kleine Theaterstücke live wirken weit lebendiger, als wenn ein Polizeibeamter den Senioren einen Vortrag gehalten hätte. „Wie kontrolliert man, ob die Stimme am Telefon, die sich als Enkel ausgibt, auch wirklich der Enkel ist?“, fragt Maren Pfitzner das Publikum. „Indem man den richtigen Enkel anruft, und am besten auch gleich die Polizei“, rät sie. Nicht zuletzt solle man auf sein Bauchgefühl achten, wenn einem etwas komisch vorkomme. Die Täter würden im Telefonbuch bevorzugt Namen heraussuchen, die früher häufig waren waren und heute kaum noch gebräuchlich sind – von „Adelheid“ bis „Therese“.

Dann klingelt es schon wieder an der Tür. Diesmal verlangt der vermeintliche Mitarbeiter der Swb, der sogar seinen Ausweis vorweisen kann, dass die alte Dame wegen eines Wasserrohrbruchs für zwei bis drei Minuten im Bad das Wasser aufdrehen solle. Der Dieb hält sich in dieser Zeit natürlich in einem anderen Zimmer der Wohnung auf und bedient sich ungesehen an ihrer Handtasche voller Geld. Als in einer Variation dieser Szene die Dame wegen des vermeintlichen Wasserrohrbruchs schnell den Hausmeister anruft, ist der Betrüger blitzschnell verschwunden. „Lassen Sie grundsätzlich niemals Fremde in Ihre Wohnung“, rät Maren Pfitzner, „grundsätzlich nicht, denn der Erfindungsreichtum von Banden oder Einzeltätern kennt keine Grenzen.“ Besonders perfide ist der Trick, sich als Polizei auszugeben, die bei der alten Dame anruft. Die Beamten seien einer Einbrecherbande auf der Spur. Ein Polizist klingelt wenig später bei ihr, der, um die Sicherheit der Dame besorgt, ihre Wertsachen zur Dienststelle bringen wolle. Als die Beraubte dort anruft, sind die genannten Namen der vermeintlichen Polizisten selbstredend nicht bekannt. „Dies ist ein Trick, auf den unglaublich viele Leute hereinfallen“, sagt Maren Pfitzner, denn schließlich seien insbesondere für ältere Leute Polizisten immer noch Personen, denen man leicht Respekt und eine gewisse Unterwürfigkeit entgegenbringe. „Inzwischen können die Betrüger über das Internet sogar bei einem Anruf eine falsche Telefonnummer ins Display schieben“, weiß Maren Pfitzner, sodass man auf dem Apparat „110“ sieht und im Vertrauen darauf annimmt, die Polizei sei tatsächlich dran.

Um auf offener Straße oder in einer Menge der Handtasche habhaft zu werden, arbeiten alle Diebe mit dem Trick der Ablenkung. In einer Warteschlange anstehend, stellt sich ein Mann frech vor die alte Dame, die sich darüber furchtbar erbost – und damit natürlich keine Aufmerksamkeit für den Mann hinter ihr hat, der sie ihrer Geldbörse entledigt.

Alt, aber immer noch beliebt ist der Trick, ein auserkorenes Opfer, das gerade Zeitung liest, nach der Uhrzeit oder nach dem Weg zu einer bestimmten Straße zu fragen. Während man für Sekunden unaufmerksam ist, zieht einem der Komplize buchstäblich das Geld aus der Tasche. „An solcher Form des Diebstahls in aller Öffentlichkeit sind immer mehrere Täter beteiligt“, kommentiert Maren Pfitzner das Geschehen, man solle sich genau überlegen, was in die Handtasche gehört, wenn man außer Haus geht. Geld und Wertsachen solle man am besten am Körper tragen, sei es im Brustbeutel oder im Geldgürtel, doch die Handtasche lässt sich auch über einen Schrill-Alarm sichern: Es piept sehr laut, wenn der Dieb dann die Tasche an sich reißt. „Ein solcher Taschenalarm empfiehlt sich auch für Senioren, wenn einmal ein Notfall eintritt“, sagt Maren Pfitzner, "damit kann man sofort auf sich aufmerksam machen.“

Die letzte Szene schließlich ist schon fast ein Kabarettstück, auch weil die beklaute Dame Plattdeutsch spricht. Denn die Betrüger, die sich als Mitarbeiter der Pflegekasse ausgeben und prüfen wollen, ob die Wertsachen im Haus auch sicher aufbewahrt werden, betreiben ein eigentlich durchschaubares Spiel, können die Dame jedoch durch Drohungen genügend einschüchtern – der Bestohlenen bleibt nichts, als vor Wut über den Betrug mächtig Dampf abzulassen: „Allens Verbrekers! Allens Betrüger!“