Leiterin Christa Sönksen (Mitte), Helga Hopperdietzel (links) und Karin Elmers vor der neuen Hol-und-Bring-Bibliothek. (PETRA STUBBE)

„Mehr Besucher“ ist das, was Christa Sönksen als erstes sagt, wenn sie nach ihren Wünschen für das Begegnungszentrum Arbergen gefragt wird. Die Leiterin der Einrichtung, die vom Verein Aktive Menschen Bremen (Ameb) getragen wird, würde gern mehr junge Alte und insbesondere Männer in der Hermann-Osterloh-Straße 117 begrüßen. Ideen für ein abwechslungsreiches Angebot haben sie und ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen viele.

Eine Hemmschwelle für viele in Arbergen scheint zu sein, dass sich die Begegnungsstätte im Gebäude des Altenpflegeheims der Awo, Rosmarie-Niemitz-Haus, befindet. Das ist historisch gewachsen, vor der Ameb hat die Arbeiterwohlfahrt die Begegnungsstätte betrieben. Deswegen hafte dem Treffpunkt das Image des Altersheims immer noch an, sagt Helga Hopperdietzel, die 79-jährige Vorsitzende des Besucherrats. „Da gehst Du hin?“ oder „So alt bin ich doch noch nicht“, würden sie zu hören bekommen, wenn sie von den Möglichkeiten des Zentrums erzählten, berichtet auch die 71-jährige gebürtige Arbergerin Karin Elmers.

Junge Alte nutzen Fahrten und große Feste

Den großen Saal und das sogenannte Wiener Café, ein kleinerer Raum für Veranstaltungen, können Interessierte beispielsweise auch für Feiern mieten. Ein Büro und ein Klubraum komplettieren das Raumangebot im Erdgeschoss, das barrierefrei zu erreichen ist. Und donnerstags nachmittags, am Programmtag, aber auch zu vielen anderen Zeiten, gibt es ein Tässchen Kaffee dazu, das in der Kaminecke genossen werden kann oder in der wärmeren Jahreszeit auf der Terrasse.

Immer sehr gut besucht sind die großen Veranstaltungen, dazu gehören der Tag für Frauen, eine Art Messe, bei der Ausstellerinnen vieles von Dessous bis Tupperware anbieten, die Angebote während der Arberger Seniorenwoche, die Tagesveranstaltung Rollator-Führerschein mit mehreren Kooperationspartnern oder der maritime Nachmittag, bei dem zwei Shanty-Chöre auftreten. Die meisten jungen Alten kann Christa Sönksen begrüßen, wenn Fahrten angeboten oder große Feste gefeiert werden.

Vier große Veranstaltungen im Jahr sind das Ziel. Für das zweite Halbjahr ist beispielsweise eine 70er-Jahre-Party mit den Blue Flames geplant. „Da gibt es Eierlikör, Flamingo und Toast-Hawai“, kündigt Karin Elmers an. „Wir wollen punktuell Ausrufezeichen setzen“, bekräftigt Christa Sönksen. Die 67-Jährige wohnt in Burgdamm, hat hauptamtlich in der Verwaltung der Awo-Alteneinrichtung Arbergen gearbeitet und leitet die Begegnungsstätte jetzt seit zehn Jahren.

Als Veranstaltung könnte sie sich beispielsweise eine Disco mit DJ im Saal vorstellen, oder auch ein Gruppensingen, um damit die jungen Alten anzusprechen. „Wir sparen für eine Anlage, damit wir Texte an die Wand werfen können“, erklärt Sönksen. Auch zu Veranstaltungen häufiger einen Spendentopf aufzustellen, haben sich die Ehrenamtlichen vorgenommen.

Auf Einnahmen angewiesen

Ein größeres Budget und mehr als ihre 8,5 Stunden für die Leitung gehören zu den Wünschen von Sönksen und den 15 ehrenamtlich Aktiven und zwei Helfern. Die finanzielle Ausstattung allein reiche nicht für den Betrieb, die Begegnungszentren müssten immer auch noch Geld einnehmen, erklärt Sabine Kruse, die ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins Aktive Menschen Bremen, Träger der Treffpunkte. Die Arberger Einrichtung sei als Begegnungszentrum eingestuft worden, die die Stadt mit 33 000 Euro pro Jahr fördere. Eigentlich, denn in Arbergen blieb es bei den 31 700 Euro wie bisher. Alle Gelder seien verteilt gewesen, habe es geheißen – „obwohl alle Voraussetzungen als Begegnungszentrum vorliegen“, betont Sabine Kruse. Von diesem Geld müssten alle Bewirtschaftungskosten getragen werden, für Miete, Betrieb und Personal. Der Verein will darauf hinwirken, dass auch Arbergen genauso wie alle anderen Begegnungszentren gefördert wird.

Damit noch mehr Arberger den Weg zu dem Treffpunkt finden, legen Sönksen und ihre Kolleginnen immer neue Angebote auf. Dazu gehört die Reihe „Begegnungszentrum unterwegs“, die die Arberger zu Zielen in der Stadt führen soll. „Wir starten mit dem Bremer Geschichtenhaus“, erklärt Christa Sönksen. Die Ausflüge locken mehrere Generationen an, haben die Organisatorinnen festgestellt. Sigrid Murr ist die Ansprechpartnerin für diese Ausflüge, sie hat auch die Betreuung der neuen Hol-und-Bring-Bibliothek übernommen. Dahinter verbirgt sich ein Holzschrank mit Glastüren, der in der Kaminecke im Flur aufgestellt wurde, und in dem sich schon viele Regalbretter gefüllt haben. Die Initiatorinnen würden sich wünschen, dass sich darüber Gesprächsrunden zusammenfinden, Literaturkreise oder Treffs.

Einen regelmäßigen Tanztreff am Sonntagnachmittag und Livemusik soll es in Zukunft geben, mit Eintritt und Verkauf soll sich das möglichst selbst tragen. Auch den Umgang mit den neuen Medien möchten Sönksen und ihr Team Interessierten nahe bringen. „Dafür versuchen wir, jemanden zu gewinnen“, sagt Christa Sönksen, die auch gerne Anregungen von Besuchern aufnimmt.

Neue Besucher immer willkommen

Bei den regelmäßigen Angeboten – Gymnastik, Sitzgymnastik, Nähen, Gesprächskreis türkischer Frauen, Bauchtanz oder offene Treffs beispielsweise – sind neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen, bei einigen werden Mitstreiter auch dringend gesucht: Montags von 14.30 bis 17.30 Uhr beispielsweise beim Kartenspielen aller Art. Donnerstags gibt es wechselndes Programm mit Bingo, Modenschau oder auch Liveauftritten von Musikern wie jüngst einem Duo mit irischen Shantys. In einem kleinen Unkostenbeitrag sind dann meist Kaffee und Kuchen inklusive.

Bleibt noch das Problem, wie die Arberger Männer in das Zentrum gelockt werden können. „Wir Frauen wissen nicht, was die Männer wollen“, sagt Christa Sönksen. Deshalb würde sie sich einen Alpha-Mann wünschen, jemanden, der interessiert ist, der für die Männer vordenkt. „Wir können nicht mehr tun, als ausprobieren, ob etwas die Männer anspricht“, sagt die Leiterin, „und immer wieder versuchen, sie neu zu motivieren.“

Weitere Informationen

Das Begegnungszentrum Arbergen in der Hermann-Osterloh-Straße 117 bietet montags bis freitags Programm, Bürozeit von Christa Sönksen ist donnerstags von 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon 48 80 97, E-Mail ­bgst-arbergen@web.de. Mehr Informationen auf www.aktive-menschen-bremen-de.