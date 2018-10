Katrin Schüdde (hintere Reihe, Zweite von links), Volker Donk (rechts) und Hanna Vellguth (vordere Reihe rechts) mit Besuchern, die Angehörige pflegen oder gepflegt haben. (Edwin Platt)

„Frühstücken, sich informieren, sich austauschen und wohl fühlen“ – mit dieser Schlagzeile wirbt der Frühstückstreff für pflegende Angehörige auf seiner gerade erschienenen Infokarte. Gaby Dönselmann und Volker Donk, Karin Schüdde und Hanna Vellguth sind die Veranstalter für das Netzwerk Selbsthilfe, das Mehrgenerationenhaus und die aufsuchende Altenarbeit. Es ist Freitag, kurz nach neun Uhr, als die Teilnehmer des Früstückstreffs im separaten Raum des Cafés Platz nehmen. Man kennt sich.

Heute, zum Fünfjährigen, stehen belegte Brötchen auf dem Tisch, die es sonst im Café gibt. Karin Schüdde werden die Infokarten in kleinen Stapeln aus der Hand genommen. Jeder wirbt gerne für den Treff und weiß schon, ob er die Karten beim Arzt, in der Pflegeeinrichtung, der Klinik, der Ambulanz oder bei einem Bekannten abgibt. Man teilt die Erinnerungen daran, dass ein Angehöriger zum Pflegefall wurde, die Ungewissheit groß war und darüber, wo hilfreiche Informationen zu bekommen sind. „Offen damit umgehen“, rät eine Angehörige.

Die sich hier heute treffen sind aktive Menschen, die sich doch daran erinnern, wie der Pflegebedarf eines Angehörigen sich von der ersten kleinen Hilfe zum Lebensmittelpunkt auswuchs, wie der Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis schrumpfte, weil die Themen Krankheit und Pflegehilfe zum Inhalt jedes Gesprächs wurden. Sie erinnern sich auch an die als groß empfundene Entlastung, als die ersten Hilfen kamen. Wobei Hilfen durch die Pflegekasse, wenn nach bürokratischen Hürden endlich bewilligt, deutliche Kritik ernten. Eine Angehörige erzählt, wie täglich zwei verschiedene Pflegehilfen ins Haus kamen, die zeitlich kurz für körperliche Unterstützung anwesend waren. Der Grund: Sie hatten unterschiedliche Kompetenzen. Eine dritte, privat bezahlte Hilfe ermöglichte der Angehörigen wieder zeitliche Freiräume fürs Einkaufen oder für Treffen mit Freunden. „Ich kam mir zu Hause fremd vor. Immer wechselten die Besucher“, denkt sie zurück.

„Was wird mit mir selbst?“

„Was wird mit mir, wenn ich selbst zum Pflegefall werde“, ist eine Frage, die alle umtreibt, denn einige der Besucher haben ihre Partner verloren, andere sehen das kommen. „Ich habe keine Kinder mehr hier. Die leben woanders“, heißt es unisono und: „Nachbarschaft funktioniert auch nicht.“

Ein „Pieper“ für den Notfall? Dafür sei es zu früh, so empfinden es die Gäste, und ihre Erfahrungen mit den Ambulanzen machen vorsichtig. Erst Parkinson, dazu Demenz und dann ein Unfall: Als ihr Mann aus dem Krankenhaus zurückkam, hatte sie sich Hilfe für 15 Stunden am Tag geholt. Das hat Geld gekostet, aber ihre eigene Leistungsfähigkeit war überschritten. Ein Angehöriger erzählt, dass er seine Frau aus einer Einrichtung nach Hause holte. Sechs Stunden Betreuung hatte sie bekommen, sodass er vier Stunden arbeiten gehen konnte, um anschließend zu Hause ganz für seine Frau da zu sein, wenigstens noch eine Zeit lang.“

Nach schwerem Nierenversagen kam ein Mann mit Pflegestufe drei nach Hause. „Die Ambulanz versorgt nur körperlich und nur in der Zeit, wo sie da ist“, sagt die Ehefrau des Mannes noch immer sehr enttäuscht. Alle teilen die Erfahrung, dass hoher Druck auf den Pflegekräften laste, besonders auf den ambulanten. Sie alle kennen die Schwierigkeiten, überhaupt eine ambulante Kraft zu finden, haben sich teilweise mit kurzen Besuchen zur Pflege zufrieden gegeben, obwohl Anspruch auf mehr bestand, aber kein Dienst die Kapazitäten frei hatte.

3300 bis 4000 Euro Kosten monatlich halten die Angehörigen des Treffs für eine Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung für angemessen, wofür Leistungen aus Pflegekasse plus Rente oft nicht ausreichen. Sie sind sich einig, dass in der Pflege ein zu hoher Arbeitsdruck herrsche und zu wenig Geld bei den Pflegekräften selbst ankomme.

Woraus schöpfen diese Angehörigen ihre Kraft, wenn der Partner kaum mehr ansprechbar ist, aber jeder Aufmerksamkeit bedarf, wenn die sozialen Kontakte einschlafen, wenn die Familie zu Ostern oder Weihnachten zusammenkommt, wenn Nachbarn den Kontakt lieber meiden als suchen und für Sport und Hobby kein Raum ist? „Allein die Überlegungen, wie es weiter geht, kosten viele schlaflose Nächte“, sagt eine Angehörige. Ihr Mann ist vor einiger Zeit gestorben: „Ich bin als ‚Grüne Dame‘ bei der Kinderonkologie und arbeite in der Beschäftigungstherapie. Da spielen wir Quiz, erzählen aber auch von früher.“ Einer anderen Frau ist eine gute Freundin geblieben, die sich mit Pflegesituationen auskennt. Ein anderer hat nacheinander das Verständnis seiner Freunde verloren, dann die Zeit mit ihnen und besucht nun gleich zwei Angehörigenkreise.

Zwei Frauen kommen seit vier Jahren zum Treff pflegender Angehöriger, haben aber ihre Angehörigen seit Längerem verloren. Sie möchten den Kreis von Menschen mit ­gleichen Erfahrungen, das Vertrauen und den Austausch nicht mehr missen. „Es gibt aber auch ­Menschen, die kommen nur einmal“, sagt ­Karin Schüdde, worauf gleich einige davon sprechen, wie schwer es sein kann, solch einen regelmäßigen Termin wahrzunehmen, auch wenn der zu Pflegende mit teilnehmen kann. Wer sich traut, findet in lockerer Atmosphäre sehr viel fachliche Kompetenz zum Thema Pflege, sei es zu persönlichen Schwierigkeiten damit, sei es zum Wissen über Pflegegrade, Krankheitsverlauf oder auch Hilfeleistungen.

Weitere Informationen

Das gemeinsame Frühstück für pflegende Angehörige im Café Mobile gibt es jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr. Das Café Mobile im Familienzentrum Mobile, Hinter den Ellern 1 A. Kontakt: Gaby Dönselmann, Telefon: 36 11 66 06, Volker Donk, Telefon: 70 45 81.