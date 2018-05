Melina Chelmis vor ihrem Werk "Das Schicksal ist eine Meerjungfrau". Sie malt auch schon mal mit Wein oder Kaffee. (PETRA STUBBE)

Ein grün-blaues Kindergesicht auf Strukturtapete, ein Mädchenkopf auf einem alten Stück Leinen mit Knöpfen unten dran, Frauenporträts auf ausgedienten Türrahmen, Schubladenböden oder auch ganze Schubladen, an denen seitlich noch die Öffnungen für die Schlüssel zu erkennen sind. „Dieses alte Material lebt, daraus ziehe ich meine Inspiration“, sagt Melissa Chelmis, die in der Neustadt lebt und im Viertel in der Wielandstraße ihr Atelier hat. Im Bürgerhaus Hemelingen zeigt sie in mehreren Räumen einige ihrer Arbeiten. Melissa Chelmis wurde 1970 in Berlin geboren, ist diplomierte Kunsttherapeutin, Maskenspielerin und auch bildende Künstlerin.

„Die Untergründe für meine Malerei beziehe ich von Flohmärkten oder vom Sperrmüll“, sagt Melissa Chelmis, „oft entwickelt sich aus dem anregenden Material eine Geschichte.“ So hat das Holz der Schubladenunterseite, die sie bemalt, mit ihren vielen Maserungen und krakeligen Spuren ihre Fantasie beflügelt: „Als ich darauf das Porträt eines kleinen Jungen malte, bildete sich ein Kontrast zu den Spuren des Alterns und des Zerfalls.“ Der kleine Junge mit dem langen blonden Pony tritt blass aus dem hölzernen Untergrund hervor, durch die Weißhöhung des Gesichts schimmern überall die Maserungen des Holzes, nur die dunklen Augen mit den glänzenden Lichtpunkten stechen daraus hervor. „Kinderaugen sind oft vollgepackt mit Erlebnissen, das habe ich versucht, im Bild zum Ausdruck zu bringen“, erklärt die Künstlerin. Der Reiz von Bildern entstehe oft aus Widersprüchen, die unvereinbar seien, aus Kontrasten, die das Auge immer wieder munter machten.

„Leuchtende Farben auf altem Material lassen aus einem Bild zwei Stimmen sprechen, denn das Frische, das den Augenblick festhält, kann die Spuren vergangener Zeit nicht vollständig überdecken, Zerfall und Verbrauch setzen einen großen Kontrapunkt gegen den gegenwärtigen Glanz.“ Die Kratzspuren auf der zimtfarbenen Jacke des Jungen wirken wie Versuche, das erscheinende Bild wieder zurücktreten zu lassen, wie eine Wiederauslöschung ins alte Material. Leinen und Holz sind bevorzugte Malgründe von Melissa Chelmis, Holz besonders, „denn das hat etwas Warmes und Lebendiges und gibt mir schon etwas vor“, sagt die Malerin. Und ein hölzerner Untergrund ist schließlich auch widerstandsfähiger als Papier oder Leinwand, man kann beliebig darauf kratzen, ohne dass es dem Material schadet. Oft inspiriert sie auch der Geruch der alten Dinge, auf denen sie malt, sogar, wenn er etwas morbide ist.

Die Akte, die in der aktuellen Ausstellung zu sehen ist, malt sie nach Modellen, die Porträts teilweise nach Fotos, „wobei mich besonders Gesichter immer wieder inspirieren“, sagt die Künstlerin. Obwohl sie als Kunsttherapeutin auch mit Kindern malt und zeichnet, trennt sie die Anleitung zur Kreativität von ihrer eigenen Malerei. „Kindern zeige ich die ganze Vielfalt der Materialien, wie Kohle, Graphitstifte oder Acryl- und Aquarellfarben, mache mit Zewa-Papiertüchern Abdrücke von flüssiger Farbe auf Papier. Doch zuhause male ich überwiegend in Öl.“

Wählerisch ist sie bei den Untergründen, sie müssen gleichsam von unten her inspirierende Kraft entfalten, doch Melissa Chelmis verschmäht auch nicht die Farben von Kaffee oder Rotwein, die sie in die Pinselborsten saugen lässt. „Der Wein hat auf dem Untergrund meist eine andere Farbe als im Glas, meist wird er dann bläulich-violett.“ Kommen diese zarten, wenig hervortretenden Farben auf Untergründe wie Tuch, entfaltet sich der Dialog zwischen Material und Bild besonders intensiv.

In Zukunft kann sich Melissa Chelmis vorstellen, stärker in Serien zu arbeiten, festlegen möchte sie sich aber nicht „denn ich lasse mich vom Leben lenken, ich bleibe meiner Entwicklung treu.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung von Melissa Chelmis „Porträts und mehr“ ist bis Donnerstag, 24. Mai, im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.