Hundeerzieher Christian-Lorenz Koch mit seinen Schützlingen. (PETRA STUBBE)

Sebaldsbrück. Der große Pudel stellt sich an der Ampel quer vor die Beine von Hundetrainer Christian Koch und lässt ihn nicht weitergehen. In diesem Fall ist das kein unerzogenes Verhalten, sondern so gewollt und erwünscht. Denn der große Pudelrüde ist in der Ausbildung zum Blindenführhund und muss lernen, Gefahren für seinen künftigen Besitzer zu erkennen und diesen zu schützen. Erst als der Ampelton klingelt, geht das Gespann weiter. Auf der anderen Seite gibt es Lob von Christian Koch für den aufmerksamen Pudel.

Vor dem Übungsgang durch Sebaldsbrück hat sich Christian Koch eine dunkle Sonnenbrille aufgesetzt. „Hunde orientieren sich an den Augen, damit wir gar nicht in die Versuchung kommen, über die Augen zu kommunizieren.“ In drei bis vier Monaten sollen das künftige Frauchen und ihr Führhund die Prüfung bei der Krankenkasse bestehen. Zwei Jahre hat die Frau darauf gewartet. „Da hängt auch der Arbeitsplatz dran“, sagt Christian Koch. Es gehe aber auch darum, mit einem Blindenführhund wieder mobiler zu werden. „Straßenverengungen, Schilder, tief hängende Äste – das alles zeigt der Hund an.“ Und verweigert eben auch das Weitergehen, wenn Gefahr droht. „Da geht es um aktive Befehlsverweigerung, die höchste Form der Ausbildung.“ Der Hund muss aber auch Alternativen anbieten. Beispiel Rolltreppe: „Da muss der Hund lernen, zwischen einer Treppe und einer Rolltreppe zu differenzieren. Das einzuarbeiten ist die Kunst.“ Auf Kommando müsse der Hund dann einen anderen Weg suchen. Suchen ist überhaupt eine der Hauptaufgaben: Licht- und Ampelschalter, Bank- und Fahrkartenautomaten oder den Postkasten – alles müssen Blindenführhunde auf Kommando suchen können. Die Belohnung für den Hund: lobende Worte, Streicheleinheiten. Gerade bei Pudeln sei der Wille, zu arbeiten und der „will to please“ (der Wille zu gefallen) besonders ausgeprägt, sagt Christian Koch, der auch noch zwei Labradore in der Ausbildung hat.

Der Trend beim Blindenführhund geht übrigens in Richtung größere Rassen. „Ein Punkt ist, dass es viele Straftaten zulasten besonders benachteiligter Menschen gibt“, sagt Christian Koch. So habe es Fälle gegeben, in denen gezielt Blindenführhunde angegriffen und vertrieben wurden, um Blinde auszurauben. Ein größerer Hund verspricht da mehr Schutz.

Bevor Christian Koch Hunde-Coach und Blindenführhund-Ausbilder wurde, arbeitete er als Diensthundeführer. Durch einen Arbeitsunfall konnte er nicht mehr in seinem alten Beruf arbeiten und hat Kynologie, die Lehre von Zucht und Dressur von Hunden, studiert. Er bildet nicht nur Blindenführhunde aus, sondern gibt auch Einzeltrainings. Dabei trainiert er die Protagonisten an beiden Enden der Leine. „Es gibt immer einen, der am Ende der Leine den Ton angibt“, sagt Christian Koch. Und es ist eben nicht immer der Mensch.

Für Christian Koch ist die Stimme eines der wichtigsten Instrumente bei der Hundeerziehung. „Über die Stimme kann man sehr viel transportieren, Leckerlis können ausgehen.“ Bei dem Hund müsse die Stimmung ankommen. „Ich vermittle meinen Kunden, wie sie ihre Stimme einsetzen können.“ Generell gehe es darum, den Menschen zu coachen, wie sie ihren Hund ausbilden.

Häufig würden die Fehler schon in den ersten Lebenswochen eines Welpen gemacht. Eine Zeit, wo er sehr viel lernt, sehr aufnahmefähig ist. „In die Zeit fällt die Aufgabe, den Hund an die Umwelt und an Sozialkontakte zu gewöhnen.“ Christian Koch nennt das Beispiel Anspringen: „Das ist mit acht Wochen noch niedlich, aber mit sechs Monaten schon nicht mehr.“ Dann sei es aber schon sehr viel schwieriger, dies dem Hund wieder abzugewöhnen. Besonders häufig würden Hunde im Alter zwischen 12 und 15 Monaten abgegeben – in diesem Alter kommen die Hunde in die Pubertät und testen ähnlich wie Jugendliche ihre Grenzen aus. „Deswegen ist es fair, dem Hund von Anfang an das Leben in unserer Gesellschaft zu erklären.“

Der Hundefan warnt außerdem davor, Hunde zu vermenschlichen. „Wir haben eine so hohe Dichte an Hunden, wie noch nie. Vor hundert Jahren hatten Hunde noch einen Job: als Hütehund, zum Bewachen, als Jagdhund.“ Heute seien Hunde Freizeit- und Spaßobjekt und zum Teil ein Ersatz für menschliche Kontakte. Eine Entwicklung, die der Hundetrainer durchaus kritisch sieht. „Das ist unfair, diese Messlatte können wir an Hunde nicht anlegen.“ Ein Hund muss auch Hund sein dürfen und kein Ersatz für fehlende Sozialkontakte des Eigentümers sein.

Ob denn eine artgerechte Haltung in der Stadt überhaupt möglich sei? „Jede Rasse ist anders“, sagt Christian Koch. Aber es gebe eigentlich für jede Rasse gute Beschäftigungsmöglichkeiten. „Ein Border-Collie zum Beispiel sammelt eigentlich Schafe ein.“ Diese könnten stattdessen zum Beispiel mit „Agility-Training“ gefordert werden. Agility-Training ist eine Art Zirkeltraining für Hunde. Den Konzentrations- und Geruchssinn besonders fordernd ist das sogenannte „Mantrailing“. Dabei müssen Hunde anhand eines Geruches Menschen finden. „Gerade in der Stadt mit den viele Gerüchen ist das eine echte Herausforderung für den Hund und große Kopfarbeit.“ Eine Arbeit, die den Hund schon nach kurzer Zeit auslaste. Ein weiterer Vorteil: Dieses Training kann jede Hunderasse beschäftigen.

Und was kommt am Ende? „Am Ende steht das Lob für die Leistung, die Streicheleinheiten, das ist das Schönste.“ Und auch Belux sieht man die Freude über das Lob nach der Trainingseinheit an.