Immo Wischhusen hofft auf viele Gäste am Wochenende. Im Hintergrund: das Spielschiff für Kinder. (PETRA STUBBE)

Entblößt steht sie bleich am Strand und ihr Blick geht nicht auf das nahe Wasser, sondern richtet sich auf das Industriegebiet im Hemelinger Hafen, woher der Lärm der Schrottverwertung laut an das Ohr dringt. Bei der Nackten handelt es sich um die eigentlich namensgebende Bühne des Kulturprojekts „Die Komplette Palette“. Auf ihr werden am Pfingstwochenende zahlreiche Musiker und DJs mit einem Mix aus Rock, Elektro, Rap und Soul die Sommersaison in Hemelingen einläuten.

Auch wenn Immo Wischhusen, der Kopf hinter der „Palette“, weiter fleißig Paletten einsammelt: Auch am Wochenende wird keine Palette an der Bühne hängen. Der Grund: Das Kulturfestival hat sich weiterentwickelt. Die vielen freiwilligen Helfer haben bestehende Bauten verbessert, zum Teil vergrößert und anders arrangiert. Davon betroffen ist eben auch die Bühne, wenn auch Immo Wischhusen noch keine Details verrät. Für das Wochenende jedenfalls wird es einen anderen Aufzug der Bühne geben als gewohnt. „Sie wird mit Visuals bebeamt und so zur Leinwand“, kündigt er an.

Überhaupt gibt es viel zu sehen und zu machen auf dem Gelände: Ein Frisbeegolf-Kurs lockt mit Bahnen, ein Trampolin zum Springen und ein Klettergerüst in Piratenschiffform steht am Strand für Kinder bereit. Dazu kommen zahlreiche fantasievolle Sitzgelegenheiten. Dafür übrigens braucht es unter anderem auch die zusätzlichen Paletten, denn inzwischen wird das Gelände offenbar sehr gut angenommen. „Am Wochenende war jeder Sitz- und Liegeplatz besetzt“, freut sich Immo Wischhusen. Nun sollen zusätzliche Möbel entstehen.

Wer will kann Kanu- oder Bootfahren oder sich einfach so in die Weser stürzen. Aus ­alten Fahrradfelgen entsteht eine Kuppel, die von Schlingpflanzen begrünt wird. Beeindruckend sind auch die Skulpturen und Kunst­objekte aus Holz von Woodcracker, einem der zahlreichen Helfer: Zwei Drachen aus Holz ­begrüßen am Einfang die Besucher. Die ­meisten Objekte entstehen dabei aus Überresten und dem, was gerade zur Verfügung stand. Eine kleine mit Hochbeeten abgeschirmte Ecke verspricht etwas Abgeschiedenheit und Ruhe. An der Bar, „Barlette“ ­genannt, gibt es an jedem Sonnentag ab 14 Uhr kühle Getränke. Momentan allerdings noch auf Zuruf, denn es wird noch gearbeitet. Das Gelände ist außerhalb der Partys frei zugänglich.

Neu ist in diesem Jahr, dass die fünf Partys, die bis in die Nacht dauern dürfen, an nur drei Wochenenden über die, nun ja, Palette gehen werden. An zwei Wochenenden wird am Hemelinger Sandstrand also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefeiert, an einem dritten folgerichtig nur an einem Tag. „Wir wollten mal ausprobieren, wie es ist, wenn die Palette einen Festivalcharakter hat“, erklärt Immo Wischhusen.

Neben den langen Partys wird es aber auch weitere Konzerte und Veranstaltungen auf dem Gelände geben, die am Abend zu Ende gehen. Sogar Volkshochschule-Kurse finden ihren Raum auf der Palette, das inzwischen den Beinamen „Das kleine Paradies“ hat. Am Donnerstag, 13. Juni, kommt sogar ein Gast aus den USA nach Hemelingen. Der Rapper Sadat X wird dann auf der Bühne stehen. Nach Bremen geholt hat ihn das Hemelinger Hip-Hop-Label Kommune Zwo, mit dem Immo Wischhusen kooperiert.

Der Eintritt für die Partys am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Juni, kostet jeweils 14 Euro, ein Ticket für beide Tage 25 Euro. Beginn ist um 15 Uhr. Adresse: Zum Sporthafen Hemelingen. Es treten unter anderem auf: Risin High Soundsystem, Rausz, Crème de la Brême und Lysy. Weitere Informationen auf der Facebook-Seite der „Kompletten Palette“.