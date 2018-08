Gunda Schreiber und Ann-Katrin Maetze-Schmidt (von links) beraten künftig im Quartiersbildungszentrum junge Eltern. (Christian Hasemann)

Unterstützung, Beratung und Vermittlung von der Geburt bis zum zwölften Lebensjahr – so stellt sich Stefan Kunold, Quartiersmanager in Blockdiek, die Arbeit des Quartiersbildungszentrums (QBZ) vor. Nun kommt eine neue Säule dazu: Künftig bietet die St. Petri Kinder- und Jugendhilfe in einer Frühberatungsstelle im Bildungszentrum Beratung und Unterstützung für Schwangere und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern im Alter bis drei Jahren an.

Ein vierköpfiges Team wird sich im Quartiersbildungszentrum um die Belange von jungen Eltern kümmern. Das Team setzt sich aus Vertretern verschiedener Fachbereiche zusammen und ist damit breit aufgestellt. Neben einer Psychologin und einer Kinderkrankenschwester stehen eine Hebamme und eine Sozialpädagogin für alle Fragen rund ums Elternsein bereit. "Wir sind zum Beispiel ein Anlaufpunkt für Eltern bei Schwierigkeiten oder bevor Schwierigkeiten entstehen", sagt Gunda Schreiber, die Sozialpädagogin im Team. "Es müssen gar nicht mal Probleme sein, sondern die Eltern können einfach unsere Angebote nutzen und zu uns kommen, wenn sie Fragen haben", ergänzt Hebamme Ann-Katrin Maetze-Schmidt. Jeder könne die Frühberatungsstelle aufsuchen, die Beratung koste nichts und sei vertraulich.

Frühberatungsstellen gibt es in allen Stadtteilen Bremens. Sie werden von unterschiedlichen Trägern betrieben und sollen niedrigschwellige Angebote im Stadtteil für Eltern sein. Finanziert werden sie über die Senatorin für Soziales. Die Frühberatungsstelle Ost hat Dependancen in den Stadt- und Ortsteilen Neue Vahr, Schwachhausen, Horn-Lehe und nun auch in Blockdiek.

Für Gunda Schreiber und Ann-Katrin Maetze-Schmidt geht es auch darum, Kontakte zu vermitteln. "Wir sehen uns auch als Vermittlungsstelle, die weiter vermittelt bei Fragen wie: Wer kann was? Wer kann helfen?" Und besonders darin sieht Stefan Kunold Blockdiek gut aufgestellt. "Das Angebot fügt sich sehr gut in das bestehende Netzwerk ein. Hier sind die Wege für die Eltern einfach kürzer", ist er überzeugt. Als das Angebot gekommen sei, habe er deswegen auch nicht zögern müssen. "Ich habe mich sehr gefreut und sofort zugegriffen." Der Träger St. Petri sei ohnehin schon gut vertreten und bekannt in Osterholz. Neben der Beratung bietet die Frühberatungsstelle in Blockdiek Pekip-Kurse und einen Kursus zur Baby-Massage an.

Für die tägliche Arbeit stehen auf Anfrage auch Dolmetscher bereit. "Sprache soll keine Schwelle darstellen", sagt Maetze-Schmidt. Die Hebamme und die Sozialarbeiterin haben wahrgenommen, dass Eltern unsicherer im Umgang mit ihren Kindern und Säuglingen werden. "Die Familienstrukturen sind anders als vor ein paar Jahrzehnten", sagt Maetze-Schmidt. Es sei schwieriger, passende Rollenvorbilder zu finden.

Probleme bereitet paradoxerweise die Fülle an Informationen, die jederzeit und überall über das Smartphone im Internet abgerufen werden können. "Aber das sind so viele und häufig so widersprüchliche Informationen, wo man auch die Grenzen der Medienkompetenz erreicht", sagt die Hebamme. Die Eltern merkten dann häufig, dass sie nicht weiterkämen. "Man hat vermeintlich viele Informationen, aber kann sie nicht einsortieren." Deswegen gehe es in der Frühberatungsstelle darum, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. "Menschen brauchen eine Begleitung, die manche Dinge und Belastungen aufnimmt. Nicht alles kann erlesen werden", ist die Hebamme überzeugt. "Der Austausch ist wichtig und die Erfahrungen der anderen", ergänzt Gunda Schreiber.

Schwierigkeiten bereite es Männern, sich in ihrer neuen Rolle zu finden. "Das muss ganz neu ausgehandelt werden in der Gesellschaft, in der Partnerschaft", sagt Gunda Schreiber. Insgesamt seien Väter aber an viel mehr Erziehungsprozessen beteiligt als früher. "Sie wollen mehr Kontakt zu ihren Kindern", hat Gunda Schreiber beobachtet. Den Wandel im Rollenverständnis lässt sich auch an Fachtermini ablesen. "Früher hieß es Mutter-Kind-Bindung, heute ist es die Eltern-Kind-Bindung", sagt Maetze-Schmidt.

Die Frühberatungsstelle hat freie Plätze in der Pekip-Gruppe, freitags 9.30 bis 11 Uhr, für Kinder ab sechs Monaten. Der Baby-Massage-Kurs "Bindung durch Berührung" beginnt am Montag, 17. September, um 9.45 Uhr. Offene Sprechstunde: dienstags von 10 bis 12 Uhr, Quertiersbildungszentrum Blockdiek, Düsseldorfer Straße 2a. Infos und Anmeldung unter Telefon 69 90 99 05.