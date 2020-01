Die Osterholzer Feldmark, hier mit dem Blick aus Richtung vom Bahnhof Mahndorf, weckte schon häufiger Begehrlichkeiten. (Christian Walter)

Osterholz. Für Schlagzeilen hat vor Weihnachten der Bauunternehmer Holger Löwe gesorgt, der der Stadt einen Kindergarten in Osterholz vorfinanzieren möchte, aber auf eine eher reservierte Haltung seitens der zuständigen Behörde traf. Im Stadtteil selbst sehen Lokalpolitik und Anwohner die Pläne kritisch, denn das fragliche Grundstück liegt im Bereich der Osterholzer Feldmark – eine Bebauung auch nur im Randbereich ist für viele ein rotes Tuch. Sie befürchten einen Präzedenzfall.

Im Flächennutzungsplan (FNP) ist die in Frage kommende Fläche westlich der Elisabeth-Selbert-Straße für eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Ein Bau ist dort gesetzlich nicht möglich. Dafür müsste zum einen der Flächennutzungsplan geändert, zum anderen auch ein neuer Bebauungsplan erstellt werden.

Wohnungsbau am Feldmarkrand

Das müsste auch ein Bauunternehmer wie Löwe wissen. Steckt hinter dem vorgeblich altruistischen Vorschlag eines generösen Bremer Unternehmers also doch mehr? Ein vergiftetes Angebot sogar? Fakt ist jedenfalls, dass immer wieder die Diskussion darüber entflammt, zumindest die Randbereiche der Feldmark in einem schmalen Streifen zu bebauen. Bisher ging dabei der Blick vor allem in Richtung Ehlersdamm. Dort baut das Bremer Bauunternehmen Müller-Bremermann Reihenhäuser auf der der Feldmark abgewandten Seite. 77 Reihen- und Doppelhäuser sind dort entstanden oder stehen kurz vor der Fertigstellung – auf einer Fläche, die einst der Stiftung St. Petri gehörte und mal für einen Schulneubau vorgesehen war.

Die Elisabeth-Selbert-Straße begrenzt die Feldmark auf der gegenüberliegenden westlichen Seite. Erlaubte die Stadt auf beiden Seiten eine Randbebauung, schmölze die Fläche der Feldmark – insgesamt knapp 220 Hektar – schon deutlich zusammen. Zumal auch eine Bebauung südlich der Osterholzer Dorfstraße bis zum Holter Fleet denkbar ist, denn dort ist eine Wohnbebauung laut Flächennutzungsplan schon jetzt möglich.

„Wir können von Glück sprechen, dass die Feldmark noch erhalten ist“, sagt Horst Massmann (SPD), Sprecher des Bildungsausschusses des Beirates Osterholz. Als warnendes Beispiel nennt er die Hemelinger und Arberger Marsch, wo das Gewerbegebiet Hansalinie zunehmend Grünflächen frisst. Der Beirat werde sicherlich für den weiteren Erhalt kämpfen, erklärt Massmann.

Den Standort an der Elisabeth-Selbert-Straße hält der ehemalige Schulstandortplaner aber auch aus anderen Gründen derzeit für ungeeignet. „Es würde nichts bringen, wenn die Eltern die Kinder mit dem Auto bringen müssten“, sagt Massmann. Kitas und Schulen müssten dort entstehen, wo die Menschen leben. „Im Bereich Kuhkamp und Ehlersdamm gibt es zum Beispiel keine Schule“, lenkt er den Blick auf die andere Seite der Feldmark. Massmann rechnet damit, dass in der kommenden Sitzung des Bildungsausschusses Fragen zum Angebot des Bauunternehmers gestellt werden.

Angst vor Betonwüste

Lothar Dräger, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Kuhkamp, befürchtet: „Wenn man erst damit anfängt, dann ergibt das Eine das Andere.“ Er betont, dass die Feldmark wichtig für das lokale Klima sei. „Wenn sie diese Flächen bebauen, dann hat das massive Auswirkungen auf das Stadtklima“, ist er überzeugt. Und auch er verweist auf die Hemelinger Marsch. „Das ist ein Frevel für die Zukunft.“ Je mehr zubetoniert werde, desto weniger Möglichkeiten gebe es, CO2 zu reduzieren. Er spricht außerdem davon, dass der Siedlergemeinschaft in der Vergangenheit eine „größere Summe“ Geld für deren Wohlwollen angeboten worden sei, was diese abgelehnt habe. „Solche Angebote sind unredlich“, betont Dräger. Ein Interesse an einer Bebauung hätten viele Bremer Bauunternehmer, denn die möglichen bebaubaren Flächen sind in Bremen – auch durch den Wegfall der Rennbahn – sehr begrenzt. Tatsächlich sollen einzelne Flurstücke der Feldmark schon im Besitz einiger Bauunternehmen sein – darunter auch Müller-Bremermann. Das Unternehmen bestätigte auf Nachfragen, dass „rund um den Ehlersdamm“ weitere Grundstücke in ihrem Eigentum seien.

Hinter vorgehaltener Hand ist außerdem zu hören, dass schon vor Jahren Geld für weitere Vorkaufsrechte geflossen sein soll, als die Bebauung der Feldmark noch als eine ernsthafte Option gehandelt wurde. Eine neuerliche Diskussion über eine Bebauung könnte also durchaus im Interesse der Bauunternehmen sein.

Die bis in die 1990er-Jahre zurückreichenden Pläne für eine Bebauung waren zuletzt 2015 nach einem Streit in der rot-grünen Koalition begraben worden. Wie ein Wiedergänger taucht die Idee allerdings immer mal wieder auf. Zuletzt belebte Ex-Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) die Diskussion und brachte 2018 eine Randbebauung ins Spiel, womit er sich den Ärger der Grünen zuzog. Offener zeigten sich damals die oppositionellen Christdemokraten. Die damalige baupolitische Sprecherin Silvia Neumann sagte, dass die Feldmark zum Teil für eine Bebauung geeignet sei.

Weitere Informationen

Am Donnerstag, den 16. Januar, tagt der Bauausschuss des Beirates Osterholz um 16 Uhr im Ortsamt Osterholz, Osterholzer Heerstraße 100. Thema: Flächen in der Osterholzer Feldmark.