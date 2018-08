Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (von links). (PETRA STUBBE)

Einen eher ungewöhnlichen Auftakt für seinen Antrittsbesuch in Bremen wählte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Noch vor dem offiziellen Treffen mit Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) besuchte er auf Einladung des Ortsamts den Stadtteil Osterholz. Peter Tschentscher ist gebürtiger Bremer und wohnte in seiner frühen Kindheit in Tenever. Er machte sich vor Ort ein Bild von dem Wandel des einstigen Problemviertels.

Etwas überraschend war der Besuch selbst für Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der Peter Tschentscher gleich nach seiner Wahl zum Hamburger Bürgermeister eingeladen hatte. "Wir sind freudig überrascht, dass sie unsere Einladung eingenommen haben und zu ihren Wurzeln stehen." Seit Tschentschers Kindheit hat sich der Stadtteil massiv gewandelt: Die Linie 1 wurde gebaut, der Weserpark ist entstanden und zu einem der größten Arbeitgeber in Osterholz geworden, Tenever wurde saniert und ist inzwischen komplett vermietet.

Franz Jentschke, früherer Schulleiter der Gesamtschule Bremen-Ost, konnte exemplarisch am Beispiel der Schule den Wandel verdeutlichen. "Wir haben die ganze Phase des Abstiegs des Ortsteils und der Gesamtschule mitgemacht. Wir waren von 240 auf 50 Schüler runter, inzwischen sind wir die größte allgemeinbildende Schule Bremens und haben den Deutschen Schulpreis gewonnen." Mit Interesse wird Hamburgs Bürgermeister auch auf das Projekt Neuer Ellener Hof geschaut haben, das André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung vorstellte. "Dort soll ein sozial-ökologisches Dorf entstehen mit ganz unterschiedlichen Trägern, alles in Holzbauweise." Unter den ersten Gebäuden: ein siebenstöckiges Studentenwohnheim in Holzbauweise.

Ulrich Schlüter warnte vor neuen Herausforderungen für die Arbeit der Beiräte in den Stadtteilen nach der kommenden Bürgerschaftswahl, die rechte Parteien in die Beiräte spülen könnte. "Erst mal gucken", so der Hamburger Bürgermeister, der für seine eher zurückhaltende Art bekannt ist. "Osterholz ist ein internationaler Stadtteil so wie Bremen und Hamburg internationale und offene Hansestädte sind. Piefigkeit wirft uns nach hinten", ist Peter Tschentscher überzeugt. "Das Hanseatische, die Offenheit, das ist unsere große Stärke." Bevor er sich mit Carsten Sieling über diese Gemeinsamkeit der beiden Stadtstaaten austauschen konnte, besuchte er noch die Andernacher Straße in Tenever – dort, wo er einst gewohnt hat und der Wandel Tenevers deutlich wird.