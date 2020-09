In der Westerholzstraße in Hemelingen machen die Bäume nach Kanalarbeiten und langer Trockenperiode keinen guten Eindruck mehr. Anwohner berichten von fehlender Bewässerung während der Bauarbeiten und dass die Wurzeln der Bäume lange frei lagen. Der Umweltbetrieb Bremen steht offenbar in Verhandlungen mit den ausführenden Unternehmen, damit Ersatz gepflanzt werden kann. (PETRA STUBBE)

Gegenstand der jüngsten Sitzung des Lärm und Umweltausschuss des Beirats Hemelingen sind die Bäume im Stadtteil gewesen. Der Ausschuss sucht nach Wegen gerade jungen Bäumen, die besonders durch Trockenheit gefährdet sind, mehr Pflege angedeihen zu lassen. Im Raum standen etwa Patenschaften für Bäume durch Anwohner.

Nicht weit vom Sitzungsort im Ortsamt in der Godehardstraße stehen sinnbildlich für das Problem im gesamten Stadtgebiet deutlich unter Trockenstress leidende Birken im sandigen Boden des Tamra-Hemelingen-Parks. Kahle Äste, schon im Sommer abgeworfene Blätter – so reagieren die noch jungen Bäume auf die Trockenheit der inzwischen mehrjährigen und tief in den Boden reichenden Dürre. Ähnlich sehen viele Bäume im Bremer Straßenbild aus. Ein Eindruck, den Anette Ponten vom Umweltbetrieb Bremen in der Sitzung bestätigte. „Man sieht allerorten den Stress, den die Bäume haben, vor allem die Straßenbäume. Wir kommen allerdings mit unseren Maßnahmen nicht hinterher“, beschrieb Ponten das Dilemma.

Ralf Bohr (Grüne) wollte in diesem Zusammenhang wissen, ob es beim Umweltbetrieb eine Strategie bei den Neupflanzungen gebe. „Im Tamra-Park sterben Bäume ab, die relativ neu gepflanzt sind. Der Witz ist, dass auf der Brache nebenan alles wächst, ohne bewässert zu werden. Haben wir da die falschen Bäume gepflanzt?“ Ein Problem sei der aufgeschüttete Boden, der das Wasser schlecht halten könne, so Ponten. Grundsätzlich seien Birken aber die richtige Wahl für die Fläche am Tamra-Hemelingen-Park gewesen, betonte sie.

Mehr Erde für Bäume

Birken gehören zu den Gehölzen, die Brachflächen mit als erstes besiedeln. In ihrem Schatten wachsen andere Arten heran. Das Problem: Birken vertragen weder Trockenstress noch Staunässe besonders gut. Auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen reagiert der Umweltbetrieb. „Wir sind bestrebt andere Arten und widerstandsfähigere Sorten einzusetzen“, so Ponten. „Wir erarbeiten beim Umweltbetrieb derzeit eine Strategie.“ Daneben erhalte der Umweltbetrieb zusätzlich Mittel von der Senatorin für Mobilität und Klimaschutz. „Mittel, mit denen wir die Baumscheiben verändern können, die schon immer zu klein waren und nicht tiefgründig genug“, so Anette Ponten. Eine Baumscheibe ist der unversiegelte Kreis um einen Baumstamm herum. Je größer und tiefer dieser Bereich, desto mehr Substrat, also geeignete Pflanzerde, steht dem Baum zur Verfügung. Gleichzeitig speichert diese Erde mehr Wasser als sandiger Untergrund. In Hemelingen werden, nach Pontens’ Angaben, in der Nauheimer Straße diese vergrößerten Baumscheiben angelegt.

Gisela Fröhlich lenkte den Blick auf die Westerholzstraße. Dort seien die Straßenbäume während der Durchführung von Kanalbauarbeiten nicht bewässert worden. „Die Bäume standen im Wurzelbereich frei“, sagte die Anwohnerin. Ein Teil der Bäume sei schon abgestorben. „Hier stellt sich die Frage: Wer ist verantwortlich?“ Tatsächlich gibt es bei Bauarbeiten Auflagen, wie Straßenbäume geschützt und in welchem Umfang sie während dieser Zeit gewässert werden müssen. „Wir sind in Verhandlungen, wie wir da Ersatz bekommen“, sagte Ponten.

Grundsätzlich bleibt auch bei neue Arten, größeren Baumscheiben und Nachpflanzungen ein Problem: die derzeit niedrigen Niederschlagsmengen. „Der Boden ist bis in die Tiefe trocken“, so Ponten. „Deswegen wässern wir auch bei Regen und kriegen dann die Anrufe, warum wir das machen.“ Die Niederschlagsmengen reichten aber eben leider nicht aus. Gerade Jungbäume brauchten Wasser, da ihre Wurzeln das Grundwasser nicht erreichen können.

Deren Pflege ist bei einer Neupflanzung in der Regel für bis zu fünf Jahre vertraglich geregelt. Danach allerdings müssen die Bäume ohne Wässerung auskommen. An dieser Stelle möchte der Beirat nun einhaken. „Kann man ein Konzept entwickeln für mittelalte Bäume? Es wäre ja jammerschade, wenn die Bäume erst gepflegt werden und dann absterben“, so Bohr. Eine Idee des Ausschusses: Baumpatenschaften von Anwohnern für Bäume in ihrer Nachbarschaft. Carsten Koczwara (Die Partei) lenkte den Blick auf den geplanten Bau der Straßenbahntrasse zwischen Östlicher Vorstadt und der Gartenstadt Vahr, die sogenannte Querspange Ost. „Ist es möglich, dass man auch große Bäume umsetzt? Ich sehe es immer noch nicht ein, warum man Hunderte Bäume fällt für eine überflüssige Straßenbahnlinie.“ Auch große Bäume könnten im Prinzip versetzt werden, so Ponten. „Aber das hätte man mitplanen müssen.“ Als Ersatz für die Fällaktion für die Querspange stehen laut jüngster Planung über hundert neue Bäume im Raum. „160 Bäume klingt super“, sagte Ponten. Aber es reiche nicht, wenn nur das Geld für den Kauf und die Anpflanzung vorhanden sei. „Dann muss auch das Geld für die Pflege bereit stehen.“

Zur Sache

Bäume werden digital erfasst

Der Umweltbetrieb Bremen hat in seinem Baumkataster rund 70000 Straßenbäume verzeichnet. Dazu kommen noch knapp 80000 Bäume in Grünanlagen, auf Kita- und Schulgeländen, Spiel- und Sportanlagen sowie in Kleingärten. Stand Januar sind es genau 148 412 digital erfasste Bäume. Von den Straßenbäumen und denen in öffentlichen Grünanlagen sind demnach nur 17,53 Prozent ohne Schadensmerkmale. In dieser Statistik sind nicht die Bäume von Parkanlagen enthalten, die andere Träger verwalten, zum Beispiel der Bürgerpark oder der Rhododendron-Park. Bei den Jungbäumen hat der Umweltbetrieb in den vergangenen Jahren Hilfe der Feuerwehren erhalten. Für die Wasserversorgung der Zukunft wird an Modellprojekten gearbeitet. Eines davon sind die Blue-Green-Streets in der Vahr. Ziel ist die effiziente Speicherung von Niederschlagswasser und Nutzung für das Stadtgrün. Langfristig soll die Wasserversorgung nach dem Prinzip der „Schwammstadt“ funktionieren: Regenwasser wird in Freiflächen oder auf begrünten Dächern aufgenommen, gespeichert und langsam wieder abgegeben. Überlegt wird außerdem, Jungbäume länger im Jahr zu wässern.