Anwohner der Georg-Droste-Straße und der benachbarten Vohnenstraße und Valckenburghstraße möchten, dass das Parkplatzproblem gelöst wird. (MATTHIAS HOLTHAUS)

Eigentlich ist es verboten, doch wohin mit all den Autos? Das aufgesetzte Parken wurde bis vor Kurzem in Bremen toleriert, doch seit einigen Wochen werden insbesondere im Bereich der Georg-Droste-Straße, der Vohnenstraße und der Valckenburghstraße entsprechende Parkvergehen geahndet. Dies sorgt bei Anwohnern für Verdruss.

„Wir dachten immer, das geht in Ordnung“, meint Anke Schwittay, Anwohnerin der Georg-Droste-Straße. „Doch ungefähr am 7. Juni haben dann plötzlich alle Fahrzeughalter, die aufgesetzt geparkt haben, Verwarnungen bekommen.“ Und diese Verwarnungen seien nicht einmal am Auto befestigt gewesen, vielmehr seien ein paar Tage später Briefe angekommen mit einer Forderung in Höhe von 55 Euro.

Auch Nicole Pospischil aus der Georg-Droste-Straße hat solch einen Brief erhalten: „Einige haben Widerspruch eingelegt, doch der ist abgelehnt worden. Ich bin alleinerziehende Mutter mit einem Minijob und kann mir keinen Anwalt leisten.“ In der brieflichen Verwarnung habe zudem gestanden, dass es ein Beweisfoto geben würde: „Das habe ich angefordert, doch ich habe es nicht bekommen“, meint Anwohnerin Dorothee Rahe.

Eindeutige Rechtslage

Dabei ist die Rechtslage eindeutig, wie auch das Ortsamt Schwachhausen/Vahr bereits im Jahr 2015 in einem Informationsblatt bekannt gab: „Bei dem Gehwegparkverbot handelt es sich um ein gesetzliches Verbot, auf das nicht mit einem separaten Verkehrszeichen hingewiesen werden muss.“ Nach Paragraf 2 der Straßenverkehrsordnung müssen Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen, nach Paragraf 12 kann am rechten Seitenstreifen oder am rechten Fahrbahnrand geparkt werden. Und außerdem heißt es: „Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hierzu nur der rechte Gehweg, in Einbahnstraßen der rechte oder linke Gehweg, zu benutzen.“

„Es sind so viele Parkplätze weggefallen, wo sollen wir denn noch stehen?“, sagt dagegen Anwohner Stefan Ewert, der auch eine Vermutung äußert: „Jetzt wird ja Huckelriede schöner gemacht, dafür fallen nun Parkplätze weg.“ Dabei meint er auch: „Mit der jetzigen Situation könnte man leben.“

Die jetzige Situation sieht zumindest in der Georg-Droste-Straße so aus, dass auf der rechten Seite die Autos auf der Straße stehen und auf der linken Seite aufgesetzt auf dem Gehweg. Und auf beiden Seiten stehen die Autos dicht an dicht, und Anke Schwittay meint: „Ich hoffe, dass eine Lösung für die Zukunft gefunden wird. Bis jetzt kann man jeden Tag Pech haben.“ Dabei seien die Parkenden oftmals gar keine Anwohner, sagt Bewohner Klaus Ehlers: „Wenn in der Moschee eine Veranstaltung ist, kommt hier kein Auto durch. Ich habe nichts gegen die Moschee, doch wir müssen auch irgendwohin.“ Und mit dem geplanten Kaisen- Bildungscampus werde es mit dem Parken eher schlimmer als besser – schon jetzt beklagen diverse Bewohner der umliegenden Straßen den morgendlichen Schulkinderbringdienst der Eltern.

Mehr zum Thema Anträge für Parkscheine ab 1. August Anwohnerparken im Neuen Hulsbergviertel kommt im Oktober Die Anwohnerschaft wurde jetzt per Flyer über das Procedere des Bewohnerparkens in der Östlichen ... mehr »

Hoffnung ruht auf dem Beirat

An den Neustädter Beirat haben Anke Schwittay und andere Anwohnende nun einen „Antrag auf Parkraumuntersuchung im Valckenburghquartier auf Anwohnerparken“ gesendet. Parallel dazu wünschen sich die Anwohner folgende Lösungen: So soll die Georg-Droste-Straße zur Kornstraße hin zur Einbahnstraße, Anwohnerparken eingeführt und aufgesetztes Parken geduldet werden, bis eine neue Lösung geschaffen wird, also neue Parkmöglichkeiten in Laufnähe. „Es muss eine politische Lösung gefunden werden, damit die Problematik nicht auf dem Rücken der Anwohnenden ausgetragen wird“, meint Anke Schwittay.

An der politischen Lösung des Problems möchte auch Jens Oppermann arbeiten. Er sitzt für die SPD im Neustädter Beirat und kennt die Situation in diesem Quartier schon seit längerer Zeit: „Es geht um Parkdruck und Verkehrsbelastung“, erzählt er, aber auch um Lieferverkehre umliegender Firmen und die bereits genannte Befürchtung, dass mit der Fertigstellung der Grundschule noch mehr Verkehr ins Quartier Einzug hält. „Die Georg-Droste-Straße etwa ist oft dicht und man kann dort schwer rausfahren“, weiß Jens Oppermann aus eigener Erfahrung. „Und es gibt Anwohner, die sogar für den Parkplatz vorm Haus zahlen würden.“ Nun möchte er das Thema in den Beirat bringen, um gemeinsam mit dem Amt für Straßen und Verkehr nach einer Lösung zu suchen. „Es hat über viele Jahre Diskussionen, aber noch keine Lösung gegeben“, sagt er. „Die eine Lösung gibt es aber nicht. Das Erlauben von aufgesetztem Parken wäre nicht die Lösung. Das ganze Quartier ist betroffen, da müssen sich die Fachleute Gedanken machen.“