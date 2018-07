Der Circus Bambini besteht 30 Jahre. Das wird mit einem Auftritt und einer Ausstellung im Mahndorfer Kultursommer gefeiert. (circus bambini)

Unter freiem Himmel gemeinsam mit Nachbarn, Freunden und Familie feiern und dabei die Arbeit des Bürgerhauses unterstützen: Das ist das Konzept des Mahndorfer Kultursommers. An allen vier August-Sonntagen gibt es jeweils ab 15 Uhr ein buntes Programm mit Livemusik. Wer keinen der Konzerttermine auslässt, dem versprechen die Veranstalter „einen virtuosen Ritt durch die Stilrichtungen“.

Den musikalischen Auftakt machen am Sonntag, 5. August, „Eddie Bartschat und Friends“. Der bekannte Bremer Saxofonist gastiert zum ersten Mal im Bürgerhaus Mahndorf. Gemeinsam mit weiteren Künstlern eröffnet er den Kultursommer mit einer Auswahl an Swing-Musik. Die erste Sommerterrasse lädt zum Tanzen ein. Bei Regen oder starkem Wind wird das Konzert in den Clubraum des Bürgerhauses verlagert. Abgesagt wird das Programm laut Veranstalter nicht, und das gilt nicht nur an diesem Tag, sondern auch für alle weiteren Termine.

Bremer Freundschaftschor

Am Sonntag, 12. August, bringt der Türkisch-Deutsche „Bremer Freundschaftschor“ unter der Leitung von Gani Cansever türkische Volkslieder und Musik aus aller Welt auf die Mahndorfer Bühne. Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum gemeinsamen Singen im Bürgerhaus. Begleitet wird der Chorgesang an diesem Nachmittag mit der Saz. Das gitarrenähnliche Zupfinstrument ist vom Balkan bis nach Afghanistan weit verbreitet und sein Klang ist längst auch in Deutschland nicht mehr völlig unbekannt. Wird es traditionell in der Türkei gespielt, fand es in seinen verschiedenen Ausführungen über die Jahrhunderte hinweg Eingang in die kurdische, iranische, armenische, aserbaidschanische und afghanische Musik. Die zweite Sommerterrasse verspricht, orientalisch zu werden.

Mit Kontrabass und Saxofon

Eine vierköpfige Gruppe des Jugendblasorchesters „Wildes Blech“ hat am Sonntag, 19. August, ihren Auftritt im Bürgerhaus, und zwar mit Kontrabass, Saxofon und Gesang. Der Name ist Programm: Von Rock bis Pop – aufgespielt wird an diesem Tag kreuz und quer durch die Musiksparten.

Am letzten Sonntag des Monats, 26. August, endet der Sommerterrassen-Veranstaltungsreigen mit dem großen Tag des Circus Bambini. Der Kinder- und Jugendzirkus feiert dann sein 30-jähriges Bestehen. Gekonnt waghalsige Artistik- und Jonglage-Einlagen stehen auf dem Programm und die Zuschauer sind aufgerufen, sich an den Aktionen zu beteiligen. Sie dürfen selbst vor das Publikum treten und ihre Manegequalitäten unter Beweis stellen. Das bunte Spektakel des Sommerterrassen-Spezials beginnt ausnahmsweise schon etwas eher, um 14.30 Uhr. Ruhig geht es aber auch an diesem Kultursommertag nicht zu, es wird wieder Livemusik geboten. Und zwar „für Jung und Alt“, lassen die Veranstalter vorab wissen.

Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann im Café des Bürgerhauses durch die Geburtstagsausstellung „30 Jahre Kinder- und Jugendzirkus Circus Bambini“ schlendern. Sie wird an diesem Tag eröffnet, und manch einer der älteren Besucher wird sich beim Gang durch die Ausstellung möglicherweise selbst wiedererkennen.

Open-Air-Kino zum Abschluss

Am Freitag, 31. August, geht der Mahndorfer Kultursommer mit einem finalen Open-Air-Kinoabend zu Ende. Bei der Abschlussveranstaltung wird in Kooperation mit dem Bremer Kommunalkino City 46 der Film „Der kleine Nick“ gezeigt. Die Verfilmung der französischen Kinderbuchserie aus den 1960er Jahren lief 2010 in den deutschen Kinos und im selben Jahr strahlte der Kinderkanal Kika die gleichnamige Zeichentrickserie aus. Unabhängig vom Alter ist die Hauptfigur Nick also gleich mehreren Generationen ein Begriff. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, der Film soll nach Einbruch der Dunkelheit gezeigt werden, voraussichtlich ab 20.30 Uhr.

Die Besucher sollten an diesem Abend eine Picknick-Decke oder einen Campingstuhl im Gepäck haben, da es vor Ort nur eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten gibt. Die Programmverantwortlichen weisen zudem darauf hin, dass zum Kinoabend alles mitgebracht werden darf, was den Familienaufenthalt im Garten gemütlich macht. Auf Glasflaschen und Gläser sollte wegen der Bruchgefahr allerdings verzichtet werden. Vor Ort werden Getränke, Grillwürstchen und Popcorn verkauft.

Garteneingang geöffnet

Zugang zum Außengelände bekommen die Besucher des Mahndorfer Kultursommers an allen Terminen über den Garteneingang, der in der Nähe der Bahnschranke liegt. Das Feuerwehrtor am Parkplatz des Bahnhofs ist zu den Veranstaltungszeiten ebenfalls geöffnet. Eintritt wird nicht verlangt, aber die Gäste sind an den Eingängen aufgerufen, einen „Garten-Euro“ zu spenden. Mit den Einnahmen soll die Pflege und Erhaltung des Außengeländes sichergestellt werden. Darüber hinaus wird während des laufenden Programms ein Hut herumgehen, der sich mit Spenden füllen soll.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Mahndorfer Kultursommer im Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, sind online auf www.buergerhaus-mahndorf.de abrufbar. Die Jubiläumsausstellung des Circus Bambini ist vom 26. bis zum 28. August im Café des Bürgerhauses zu sehen. Der Eintritt ist frei.