Die ersten Helfer für das Kulturprojekt "Komplette Palette": Sophia und Torsten Ernst und Daniel Müller. (PETRA STUBBE)

Es ist Mittag als der Lkw mit der bunten Aufschrift „Shakespeare Company“ den Schotterweg entlang holpert. Am Steuer mit markant gezwirbeltem Schnauzbart sitzt Immo Wischhusen, hinten auf der Ladefläche sind die fast schon letzten Puzzleteile von dem, was ab Mai einmal die „Komplette Palette“ am Hemelinger Weser-Ufer sein wird, vertäut.

Es ist nicht leicht, sich vorzustellen, dass aus dem scheinbaren Durcheinander aus Paletten, Bauholz, Mannequin-Puppen und vielem mehr, das schon auf dem Gelände steht, einmal eine Bühne, eine Bar und weitere temporäre Bauten samt Dekoration entstehen werden. Gehässige Zeitgenossen würden vielleicht von einem Schrottplatz sprechen. Und tatsächlich: Viel von dem Material erfüllte tatsächlich mal einen anderen Zweck, wurde weggeworfen oder nicht mehr gebraucht und gespendet. Nun sollen diese Dinge zu neuem Leben erweckt werden.

Die, die es zum Leben erwecken, sind an diesem Tag unter anderem Torsten Ernst und seine Tochter Sophia aus Hemelingen. „Wir wollen einfach mithelfen, weil es letztes Jahr so toll war“, sagt Vater Torsten, während Sophia mit ihrer dunklen Sonnenbrille alles aufmerksam mustert. Ganz zufällig sei er im vergangenen Jahr auf die Palette gestoßen. „Ich habe mich beim Nachhauseweg über die Bodenmarkierungen ‚DKP‘ gewundert.“ Kurzentschlossen folgte er der Schnitzeljagd zum Hemelinger Hafen und war offenbar angetan. „Das war eine ganz entspannte Atmosphäre und nette Leute. Ein Stück Idylle.“ Am Wochenende habe er im Internet den Aufruf von Immo Wischhusen gelesen und spontan mit seiner Tochter zusammen entschieden, zu helfen. „Das ist eine gute Sache, da kann man sich einbringen“, findet Torsten Ernst. Sophia nickt zustimmend.

Jede helfende Hand zu gebrauchen

Während Torsten Ernst und Sophia weiter beim Ausladen helfen, gönnt sich Daniel Müller aus Hastedt eine kleine Verschnaufpause, lehnt an einem der zahlreichen verwitterten Palettenstapel. Er muss gleich noch mal ran und mit dem Laster zum Winterlager der Palette, denn dort werden seine Gabelstapler-Kenntnisse gebraucht. Dann aber soll es mit dem Transport geschafft sein und der Aufbau kann beginnen. „Jede helfende Hand ist zu gebrauchen“, sagt Daniel Müller. Handwerkliches Geschick sei nicht unbedingt von Nöten, auch zu tragen gebe es genug, sagt er. „Ein paar Leute sind Schlosser, Zimmermänner, Tischler und zusammen kriegen wir das hin“, sagt er mit Blick über das scheinbare Chaos und auf die in der Mittagssonne glitzernde Weser.

Auch er war im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf der Palette. „Ich wurde hier super familiär aufgenommen“, sagt der junge Mann, der vor fünf Jahren aus Sachsen-Anhalt nach Bremen kam. Auch ihn fasziniert offenbar die besondere Atmosphäre am Hemelinger Sandstrand. „Da ist Harmonie unter den Leuten, hier gibt‘s kein Ärger, es kommen Familien mit ihren Kindern und jeder ist für den anderen da.“ Mit dem Aufbau zum Start ist es nicht getan, auch danach kann noch gebaut und gebastelt werden. „Im letzten Jahr haben wir noch eine Holzananas aufgebaut, die von Kindern bemalt wurde“, sagt Daniel Müller. Es gehe auch nicht um die Partynächte, mit denen Immo Wischhusen die Kosten rein holen möchte, „sondern um das ganze Drumherum, hier wird für jeden etwas geboten.“

Geht es nach dem Kopf hinter der Palette, soll diese in dieser Saison besonders grün und bunt werden. „Wir wollen in diesem Jahr mehr mit Pflanzen arbeiten, damit der Sommer paradiesisch wird“, sagt Immo Wischhusen. Dazu gehören beispielsweise auch Hochbeete in einer ruhigeren Ecke der Palette, an der gesessen werden kann.

Neu ist außerdem die Kooperation mit dem Verein Drehmoment, ein Verein für Disc-Golf. Disc-Golf ist, wie der Name andeutet, eine Mischung aus Golf und Diskus (Frisbee). Von einem bestimmten Punkt aus müssen Körbe mit der Plastikscheibe getroffen werden. „Das wird eine neue sportliche Ergänzung, die Scheiben kann man sich hier ausleihen“, sagt Immo Wischhusen.

Am Pfingstwochenende plant Immo Wischhusen die Eröffnungsparty. Fünf lange Partys hat ihm der Beirat Hemelingen zugestanden. An diesen Tagen muss der Musiker seine Kosten wieder rein bekommen. Über die Lautstärke gab es in der Vergangenheit immer wieder vereinzelte Beschwerden. Besonders der benachbarte Wassersportverein ist davon betroffen, hat sich mit dem Treiben in unmittelbarer Nähe aber arrangiert.

Weitere Informationen

Wer im Hemelinger Hafen beim Aufbau am Hemelinger Hafen mithelfen will, kann sich direkt unter der Email-Adresse dkp@dkp.online anmelden. Ab dem 1. Mai soll die Bar geöffnet haben, der Eintritt zur „Palette“ ist bis auf die Partynächte umsonst. Das aktuelle Programm ist auf www.dkp.online zu finden.