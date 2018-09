Der Mahndorfer Kontaktbeamte Thomas Mehmeke spricht Autofahrer an, die vor der geschlossenen Schranke am Mahndorfer Bahnhof warten müssen. (PETRA STUBBE)

Die 14-Jährige wollte nur schnell noch eben über die Gleise huschen – und unterschätzte bei ihrem Sprung auf die ­andere Seite den etwa 70 Zentimeter hohen Sockel des Bahnsteigs in Mahndorf. Die geistesgegenwärtige Notbremsung des Lokführers verhinderte Schlimmeres am 20. Juni dieses Jahres. Die Jugendliche schaffte den Satz im zweiten Versuch. Der sichere Weg über die Gleise wäre der über die Fußgängerbrücke ­gewesen.

Die Notbremsung ist ein Reflex, der im Ernstfall nicht viel nutzt, aber zwingend vorgeschrieben ist, sobald der Lokführer eine Person auf den Gleisen entdeckt. Er weiß auch genau, dass er durch eine plötzliche Bremsung vor allem seine Fahrgäste gefährdet. Außerdem löst jede Notbremsung einen Blaulichteinsatz aus.

Immer wieder kommt es somit zu lebensgefährlichen Situationen auf Bahnhöfen und an Bahnsteigen. Daher haben die Bundespolizeiinspektion Bremen und die Polizei Bremen eine Aktion am Mahndorfer Bahnhof gestartet, bei der sie Passanten, Rad- und Autofahrer auf tödliche Gefahren hinweisen.

Während des etwa zweistündigen Einsatzes verteilen die Ordnungshüter das Faltblatt „Wer ist eigentlich dieser Andreas?“. Darin steht, was Autofahrer über das korrekte Verhalten am Bahnübergang in der Fahrschule gelernt haben und eigentlich noch wissen müssten.

Auf dem Fußweg zeigen Erzieherinnen den Kindergartenkindern, wie sie sich am Bahnübergang richtig zu verhalten haben. Das dort aufgestellte An­dreaskreuz signalisiere, dass der Schienenverkehr Vorfahrt habe, erklären sie. Und in der Straße Mahndorfer Bahnhof kündigt ein akustisches Signal an, dass die Schranken sich gleich schließen werden.

Die Ampel schaltet über Gelb auf Rot, die Schranken senken sich. Der herannahende Radfahrer zögert, bremst und kommt gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Auf ihn gehen Detlef Moors von der Bundespolizei und der Mahndorfer Kontaktbeamte Thomas Mehmeke zu und sprechen ihn darauf an. Sie ahnen nicht, dass schon beim nächsten Schließen der Schranken ein Autofahrer um die Kurve der Mahndorfer Landstraße kommt und die Gleise bei Rot queren wird.

Zu knappe Reaktionszeit

Seit zwei Minuten sind die Schranken wieder geöffnet. Passanten mit Rollkoffern auf beiden Seiten des Gleises rufen sich etwas zu, wollen sich nicht aus den Augen verlieren. Doch der Farbwechsel der Ampel auf Rot kommt ihnen dazwischen. Die Schranken senken sich erneut. Für vier Minuten trennen sie die Gruppe.

Diese Zeit benötigen nach Polizeiangaben zwei Güterzüge, die mit 160 Stundenkilometern am Mahndorfer Bahnhof vorbeirasen. Die Bahnstrecke ist offensichtlich stark frequentiert. Als das akustische Signal begann, die Ampeln blinkten und sich die Schranken senkten, waren die Züge noch nicht zu sehen oder zu hören.

Solche Situationen erspäht der Fahrdienstleiter hoch oben im Gebäude der Mahndorfer Schaltstelle nicht selten. Er darf aber über seine Beobachtungen keine Auskunft geben. Also schildert Holger Juretzko von der Polizei eine typische Situation an einem Bahnübergang mit Halbschranken: Ein Zug rast durch. Die Schranken öffnen danach nicht sofort wieder. Der Autofahrer vermutet einen Defekt, fährt sein Auto in einer Schlangenlinie über die Gleise – da rast der nächste Zug heran.

Sorgenvoll blickt Holger Juretzko auf die Bahnsteige, wo mehrere Menschen sehr dicht an der Bahnsteigkante stehen. Er erzählt, dass das vor allem für Kinder im Grundschulalter gefährlich sei. Der Fahrtwind der Züge könne sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Bis zu 160 Stundenkilometer dürfen Züge auf den Gleisen im Bremer Stadtgebiet mit 22 beschrankten Bahnübergängen schnell sein. Sie haben nach Polizeiauskunft dann einen Bremsweg von 800 Metern, der von beladenen Güterzügen ist noch länger. Menschen nehmen Gefahren erst wahr, sobald sie nur noch 100 Meter von ihnen entfernt sind. Zum Beispiel fahrende Autos. Die Tatsache, ein schlechtes Vorbild für Kinder zu sein und sich selbst in Gefahr zu bringen, hält viele Erwachsene nicht davon ab, an unübersichtlichen Stellen die Bahngleise zu überqueren oder sich durch geschlossene Schranken zu quetschen. Das bestraft die Polizei. Wer ein Andreaskreuz ignoriert, muss 80 Euro Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. In besonders schweren Fällen können solche Verstöße auch 700 Euro Strafe und drei Punkte in Flensburg bedeuten.