Inka Kusen (von links), Larissa Gering, Andrea Strebe und Christa Schaade an der Geburtstagstorte für die Vahrer Löwen, die die Begegnungsstätte Olymp übernehmen. (PETRA STUBBE)

Inka Kusen: Richtig, die Begegnungsstätte Olymp an der Eislebener Straße 31 haben wir als Vahrer Löwen zum 1. Januar übernommen. Mit dem anstehenden Umzug wird aus dem Olymp der Löwentreff am Fuße des Olymp. Die Neueröffnung feiern wir am Freitag, 6. April.

In den vergangenen Jahren haben wir die Seniorenarbeit in der Vahr immer weiter ausgeweitet und viele Angebote für Ältere geschaffen, um sie in Gesellschaft zu bringen und vor Einsamkeit zu schützen. Wir hörten davon, dass die Sozialbehörde der Begegnungsstätte Olymp nicht mehr genügend Geld zur Verfügung stellen kann. Wir fanden, es wäre schade, wenn dieses Angebot wegbrechen würde und haben uns dazu entschlossen, den Olymp zu übernehmen.

Nein, dort oben bleiben wir nicht. In einem Nachbargebäude an der Eislebener Straße 31A haben wir einen Raum im Erdgeschoss gefunden, der barrierefrei und sehr großzügig geschnitten ist.

Die Sicht über Bremen war wunderbar, aber der Ort im 16. Stock war zwar mit einem Fahrstuhl erreichbar, aber vom Platz her sehr begrenzt. Der neue Raum hat eine sehr gute Aufenthaltsqualität und sogar eine Terrasse.

Rund 20 Männer und Frauen trafen sich dort zu unterschiedlichen Angeboten wie Bingo, Singkreis und Gymnastik. Dienstags gab es den Programmtag mit wechselnden Angeboten.

Den wird es weiter geben und er wird ausgebaut. Das ist ein tolles Angebot und wir sind froh, dass Joyce Krijger es weiter machen möchte.

Vor allem die Öffnungszeiten und das Programm werden sich ändern. Wir kooperieren mit dem Beschäftigungsprojekt Förderwerk und dem mobilen Sozial- und Pflegedienst Vacances. Förderwerk soll ein Mittagstischangebot realisieren und Vacances sorgt mit Personal dafür, dass der Treffpunkt jeden Werktag geöffnet werden kann.

Erfreulich ist, dass Geld im Bereich der Seniorenarbeit nun besser verteilt wird. Haben wir für die Treffpunkte Bispi und Waschhaus vorher jährlich Globalmittel beantragen müssen, übernimmt nun die Sozialbehörde. Bispi und Waschhaus bekommen jährlich jeweils 7000 Euro, die neue Begegnungsstätte Löwentreff am Fuße des Olymp wird mit 15 000 Euro jährlich gefördert. Darüber freuen wir uns sehr.

Der Programm-Dienstag sieht wechselnde Angebote vor und startet immer um 14.30 Uhr. Am 10. April berät beispielsweise der Polizist Herr Häntsche zum Thema „Straftaten vorbeugen / Sicherheit im Alter“. Am 20. April gibt es eine Lesung mit musikalischer Begleitung: „Busch und Co.“ mit ­Angelica Marcard. Am 24. April steht ein Spielenachmittag an. An den anderen ­Werktagen stehen montags ab 14 Uhr Bingo, dienstags ab 19.30 Uhr der Freundeskreis Selbsthilfegruppe, mittwochs alle 14 Tage im Wechsel ab 11 Uhr die Frühstücksrunde oder ab 10 Uhr die Sitzgymnastik und ­donnerstags ab 14.30 Uhr der Singkreis an. Freitags gibt Anni Humm Tipps für den Alltag: „Das hilft und tut gut“ heißt das Angebot.

Ja. Wir laden alle ein, am 6. April in die ­Eislebener Straße 31A zu kommen. Wir ­stellen die neuen Räume und das Programm vor. Es wird einen kleinen Imbiss dazu geben.

Zur Person

Inka Kusen,

Sozialpädagogin, ist ein Vorstands- und Gründungsmitglied des Vereins Vahrer Löwen. Seit Oktober 2013 erweitert dieser das Nachbarschaftsnetzwerk in der Vahr. Das ehrenamtliche Team organisiert im Stadtteil Treffen, Aktivitäten und Beratungen, vor allem für Ältere. Dabei steht auch die aufsuchende Seniorenarbeit im Mittelpunkt.