Radfahrer brauchen sichere Wege, fordert auch der Mobilitätsausschuss Hemelingen, der den Radweg auf der Erdbeerbrücke für viel zu schmal hält. (Lennart Stock/dpa)

In der jüngsten Sitzung des Fachausschusses für Bau, Klima und Mobilität in Hemelingen haben die Mitglieder über eine Vielzahl von Anträgen abgestimmt. Im Fokus standen dabei Verkehrsfragen. So fordert der Ausschuss zum Beispiel eine Verbesserung am Radweg auf der sogenannten Erdbeerbrücke.

Das Problem aus Sicht des Lobbyverbandes ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club): Der Radweg ist im vorderen Bereich, also auf Hastedter Seite, zu schmal für den gegenläufigen Radverkehr. „Das ist eine absolute Katastrophe seit Anbeginn der Erdbeerbrücke“, sagte Stefan Matthaeus vom ADFC. Gemeint ist der Bereich ab dem nördlichen Weserufer bis kurz vor der Kreuzung Hastedter Osterdeich. „Dort, wo der Fußweg runterführt, ist der Fahrradweg gerade mal zwei Meter breit“, so Ralf Bohr (Grüne). „Das ist nach den geltenden Vorschriften für Gegenverkehr zu wenig.“ Der Weg müsste auf eine vernünftige Breite gebracht werden. „Der Radverkehr nimmt ja auch zu und wird nicht weniger.“ Allerdings: Ein Umbau dürfte nicht so einfach sein, denn unterhalb der Brücke schließen sich direkt die Kleingärten und die Straße Im Suhrfelde an.

Mehr zum Thema Gefahrenpotenzial beim Radfahren reduzieren Verkehrsversuch in Humboldtstraße Die Humboldtstraße gilt als eine der gefährlichsten Fahrradstraßen Bremens, auf der sich Rad- und ... mehr »

Für Stefan Matthaeus ist das allerdings eine Frage, die die zuständigen Behörden klären müssen. „Für den Radverkehr muss man da nachbessern, und wie man das macht, müssen sich die Leute vom Amt für Straßen und Verkehr überlegen.“ Christian Meyer (CDU) fand deutliche Worte: „Das ist doch eine ganz klare Sache: Der Radweg ist nicht breit genug und wir sollten eine Verbreiterung fordern.“ In der Folge wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Verbesserungsmöglichkeiten sieht der ADFC außerdem an der Baustelle Zeppelinstraße/ Sebaldsbrücker Heerstraße. „Dort können die LKW-Fahrer die Ampel nicht wahrnehmen und das ist für die Dauer der Baustelle nicht akzeptabel.“ An der Zeppelinstraße wird derzeit an den Kanälen gebaut, gleichzeitig haben die ersten vorbereitenden Arbeiten für die neue Eisenbahnunterführung begonnen. Auch dieser Forderung schlossen sich die Mitglieder des Fachausschusses an.

Bewohnerparken im Bürgerantrag gefordert

Der Ausschuss hatte sich außerdem mit einem Bürgerantrag zu befassen, der ein Bewohnerparken in der Detmolder Straße fordert. Der Hintergrund: Gerade bei Werderspielen wird in den Straßen des Quartiers häufig falsch geparkt. „Ich finde es sinnvoll, das weiter zu verfolgen“, sagte Bohr. Aber man müsse vorab mit den Anwohnern sprechen und erklären, was Anwohnerparken bedeute. In Quartieren mit Bewohnerparken dürfen nur Anwohner mit einer Parkberechtigung parken. Diese kostet einen jährlichen Betrag. Gerhard Scherer (CDU): „Wir können da nicht nur eine einzelne Straße nehmen, sondern müssen das etwas größer fassen.“ Auf einen Monat komme es nicht drauf an. „Vor allem, weil wir jetzt in dieser Zeit kaum jemanden erreichen.“

Mehr zum Thema Seltene Einträchtigkeit ADAC und ADFC bemängeln schlechte Radwege Wer mit dem Fahrrad in Städten unterwegs ist, kennt das Problem: Unübersichtliche, zugeparkte, vor ... mehr »

Endgültig abgelehnt hat der Ausschuss einen Bürgerantrag aus Arbergen. In diesem ging es um die Forderung nach Alternativparkplätzen für das Kita- und Familienzentrum Arbergen im Ortwisch, das ausgebaut werden soll. „Elterntaxis sind in Bremen ein Riesenproblem. Wir haben ein abgeschlossenes Wohngebiet und nur kleine Zufahrtstraßen“, sagte Anwohner Thomas Dankwardt.

Carsten Koczwara (Die Partei) sieht dort keine Probleme mit dem Bringverkehr. „Das Problem der Elterntaxis existiert nur in geringem Maße an der Stelle.“ Ähnlich argumentierte Ralf Bohr. „Es kommen etwa 60 Kinder zusätzlich aus den Containern in Mahndorf, ich halte die zusätzliche Belastung für verschwindend gering.“