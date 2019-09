Der neue Sprecher des Fachausschuss Bildung und Kinder in der Vahr: Helmut Weigelt (SPD). (Karsten Klama)

Der neue Sprecher des Fachausschuss Bildung und Kinder in der Vahr heißt Helmut Weigelt (SPD). Der frühere Bürgerschaftsabgeordnete wird vertreten von Petra Hoya (CDU). Beide Beiratspolitiker wurden einstimmig gewählt.

Zur konstituierenden Sitzung haben sich die Ausschussmitglieder in der Grundschule Witzlebenstraße getroffen. Ziel sei es, so sagt es Ortsamtsleiterin Karin Mathes, die neuen Ausschussmitglieder mit den einzelnen Schulen und ihren Problemen vertraut zu machen. „Als nächstes schauen wir uns die Grundschule in der Vahr an und wollen dann substanziell herausarbeiten, was die drängendsten Probleme sind und dann einen entsprechenden Beschluss fassen.“ Dies wird voraussichtlich Ende Oktober der Fall sein.

In der Grundschule Witzlebenstraße ist ein akutes Problem vor allem der stockende Ausbau zur gebundenen Ganztagsschule – ein Ziel, das sich alle Fraktionen des Beirats auf die Fahnen geschrieben haben. Zur Zeit befindet sich die Schule in der sogenannten Phase Null, eine Art vorbereitender Testlauf. Wann es zum tatsächlichen Umbau zum gebundenen Ganztag komme, stehe aber nicht fest, so Karin Mathes. Die derzeitige Situation ohne eine Mensa sei nicht gut. „Das geht eigentlich gar nicht.“ Derzeit würden die Schüler in einem ehemaligen Versammlungsraum essen. Darüber hinaus sei der Platz begrenzt, sodass die Nachfrage nach Ganztagsplätzen nicht gedeckt werden könne.

Geplant ist ein Neubau eines Gebäudes auf dem Schulgelände, in dem die Mensa und die Verwaltung der Schule ihren Platz finden sollen. Die Räume, in denen nun die Verwaltung sitzt, könnten dann wieder zu Klassenräumen umgebaut werden. Einen Zeitplan gibt es für den Ausbau der Schule aber nicht.