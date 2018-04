Die Ausstellung „Mittenmang – Alleinerziehend in Bremen“ zeigt Frauen, die diese Kämpfe fechten, darüber in Zweifel geraten und daran wachsen, sich Schritt für Schritt behaupten, sich zusammenfinden oder Humor als Haltestab entdecken. Fotos zeigen Alleinerziehende, Reportagen werfen Blitzlichter auf ihr Leben. Strukturelle Hindernisse werden durch die persönlichen und ganz unterschiedlichen Lebensentwürfe und Alltagsgeschichten sichtbar.

Bis zum 27. April ist die Ausstellung „Mittenmang – Alleinerziehend in Bremen“ jetzt im Gemeindezentrum der Christuskirche in der Neuen Vahr zu sehen. Am Freitag, 20. April, ab 17 Uhr kommen alleinerziehende Frauen persönlich zu Wort. Außerdem werden Esther Schröder, Referentin für Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen, und Inge Danielzick vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, die die Interviews zur Ausstellung geführt haben, referieren und über das Themenfeld „Arbeit, Kinder, Existenz in Bremen" informieren.

Im ­Anschluss, ab 18.30 Uhr, besteht die ­Möglichkeit, an einer Frauenliturgiefeier teilzunehmen. Die Ausstellungsmacherinnen haben die großformatig Porträtierten ­absichtlich nur mit ihrem Vornamen benannt, um ihnen ein Stück weit Anonymität zu gewährleisten. Fotografin und Grafikerin Silke Nachtigahl hat die Frauen ins Bild gesetzt.

Die Ausstellung „Mittenmang – Alleinerziehend in Bremen“ ist bis zum 27. April im Gemeindezentrum Christuskirche, Adam-Stegerwald-Straße 42, zu sehen, mittwochs, 15 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags, 10 bis 12 Uhr, und nach Vereinbarung unter Telefon 346 16 56.