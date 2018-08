Sheriff Sanni freut sich, in der Gemeinde von Pastor Tilman Gansz-Ehrhorn helfen zu können. (PETRA STUBBE)

„Hier in Deutschland geht alles einen geregelten Gang. Das ist bei uns zu Hause nicht so“, sagt Sheriff Sanni (24), der für ein Jahr aus Kumasi nach Bremen gekommen ist. „Ich habe in unserer Kirche (der Evangelical Presbyterian Church) von diesem Programm der Bremer Mission gehört und habe mich darum beworben.“ Mit „Bremer Mission“ meint der junge Mann die Norddeutsche Mission in Bremen, die in Kumasi nur Bremer Mission genannt wird.

Netzwerk von Kirchengemeinden

Die Mission hat eine sehr lange zurückreichende Beziehung zu Ghana und Togo und begleitet ein Netzwerk von deutschen und dortigen Kirchengemeinden. Dieses Austauschprogramm verändert die Sichtweise: Waren bisher nur Deutsche nach Afrika gegangen, um zu helfen, so geht es heute auch andersrum. Die Beziehungen sind partnerschaftlicher geworden. Die Kosten für Sheriffs Aufenthalt – wie Flug, Unterkunft, Intensiv-Deutschkurs und Taschengeld – teilen sich die Norddeutsche Mission, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Melanchthon-Gemeinde in Osterholz.

Für Pastor Tilman Gansz-Ehrhorn ist es eine Herzensangelegenheit, diesen Süd-Nord-Austausch zu unterstützen. Er selbst hat vor einigen Jahren an einem Austausch zwischen Bremen und Ghana teilgenommen. Dabei hat er vier Wochen lang einem ghanaischen Kollegen über die Schulter schauen dürfen und im Gegenzug wurde er hier vier Wochen lang von einem ghanaischen Kollegen begleitet. „Dabei habe ich sehr viel gelernt. Der kompetente Blick von außen und die offenen Gespräche haben mich persönlich sehr viel weiter gebracht.“ Eine solche Erfahrung wünscht Gansz-Ehrhorn jedem.

Familienanschluss gesucht

Sheriff Sanni ist im April angekommen und bleibt bis Ende März 2019. Vormittags lernt er intensiv Deutsch, später hilft er in der Gemeinde – vorwiegend in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das funktioniert sehr gut. Am frühen Abend geht er oft Fußballspielen, und er scheint ganz allgemein kein Problem damit zu haben, sich zu integrieren und Kontakte zu knüpfen. Eigentlich hätte er in einer Gastfamilie wohnen sollen. Durch die Gespräche mit deutschen Gastgebern hätte er auch mehr Übung im Deutschen bekommen. Das hat sich leider kurzfristig zerschlagen. Deshalb wohnt er zurzeit im Ökumenischen Wohnheim. Die Unterkunft ist gut, auch Kontakte gibt es reichlich. Allerdings sprechen die meisten Bewohner Englisch, sein Deutsch kann er dort nicht erproben.

Falls also jemand einen zurückhaltenden, sympathischen jungen Mann vorübergehend in seine Familie aufnehmen möchte, ist er oder sie eingeladen, sich unter Telefon 0421 / 45 60 82 an Pastor Gansz-Ehrhorn zu wenden.

Ghana braucht Fachkräfte

Sheriff Sanni ist studierter Ingenieur. Er hofft, in seinem Jahr in Bremen so viel Deutsch zu lernen, dass er sich an einer deutschen Hochschule um ein weiterführendes Studium bewerben kann. „Wer in Deutschland Ingenieurwesen studiert, hat in Ghana sehr gute Möglichkeiten.“ Er hofft, dass sein Land, das Entwicklungsland Ghana, bald eine leistungsfähige Industrie aufbauen wird. Was dazu fehle, seien Fachkräfte. Die meisten Studierenden in Ghana zielten auf „Weiße-Kragen“-Jobs. Solche Bürojobs seien auch sehr angesehen. Was das Land aber brauche, seien Fachkräfte, Leute, die bereit seien, anzupacken. Das klingt vertraut. So könnte auch ein europäischer „Human Resources Manager“ reden.

79 Sprachgruppen im Land

Sheriff Sannis Muttersprache ist Ewe, die zweitgrößte der 79 verschiedenen Sprachgruppen des Landes. Die offizielle Amtssprache des 29 Millionen-Einwohner-Staates ist Englisch. Die offizielle Sprache ist also für praktisch alle Ghanaer eine Fremdsprache.

Sanni fallen in Deutschland zunächst Äußerlichkeiten auf. Das Wetter zum Beispiel ist sehr warm. Das sei ungemütlicher als in Kumasi, wo regelmäßig ein frischer Wind wehe, der die Temperaturen von knapp unter 30 Grad Celsius erträglich mache. Interessant findet der Ghanaer auch die Jahreszeiten. Er ist im Frühling angekommen, erlebt jetzt den Sommer, dann den Herbst und erwartet einen sehr kalten Winter. In Ghana gibt es nur die Trocken- und die Regenzeit. Im Gegensatz zu Deutschland sind Tage und Nächte in Ghana etwa gleich lang. Die Dämmerung ist sehr kurz.

Beeindruckende Ordnung

Ach ja, und der Verkehr. Der beeindruckt ihn besonders. Die Verkehrsteilnehmer halten sich an die Regeln. Bei Rot halten die Autofahrer an, auch wenn es gerade keinen Querverkehr gibt. Und wenn Fußgänger Grün haben, halten die Autofahrer an und lassen die Menschen über die Straße gehen. Das sei in Ghana undenkbar. Die Polizei schaffe es nicht, Ordnung in den Straßenverkehr zu bringen. Das sei hier ganz anders und sehr beeindruckend.

Und es gibt noch eine gute Nachricht: Von Rassismus hat Sheriff Sanni natürlich gehört, aber er habe selbst noch kein feindseliges Verhalten erlebt, sagt er. Es gefalle ihm, hier zu sein.