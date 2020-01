Ein Großteil des Schutts auf dem Gelände an der Stresemannstraße ist bereits abgeräumt. (Petra Stubbe)

Seit einigen Wochen graben sich Bagger an der Stresemannstraße in Hastedt durch die Reste eines ehemaligen Autohauses. Ein großer Teil des Schutts ist inzwischen abgeräumt und die Vorbereitungen für Gründungsarbeiten, die im Februar beginnen sollen, laufen auf dem etwa 15 000 Quadratmeter großen Gelände. Thematisch bleibt alles beim Alten: In den kommenden Monaten wird an selber Stelle ein Autohaus in die Höhe gezogen. Bauherr ist der Bremer Autohändler Schmidt und Koch, der in unmittelbarer Nähe ein weiteres Autohaus betreibt. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beendet sein, teilte Harm Fischer, Vorstandsvorsitzender der Schmidt und Koch GmbH, auf Nachfrage mit. Kernstück des neuen Autozentrums wird eine Gebrauchtwagenausstellung sein. Dazu kommt außerdem ein Kunden-, Abhol-, und Serviceterminal. Das Parkdeck des Autozentrums wird überdies mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet sein, kündigt der Vorstandsvorsitzende an.