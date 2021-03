Geht es nach dem Willen des Beirates, sollen die Straßenbahnlinien 10 und 2 künftig nicht am Depot in Sebaldsbrück enden, sondern erst in Osterholz-Tenever. (PETRA STUBBE)

Osterholz. Kurz vor Fristende hat der Osterholzer Beirat eine ganze Reihe an Haushaltsanträgen an den Bremer Senat verabschiedet. Die Bremer Beiräte haben vor Beginn der Haushaltsverhandlungen die Möglichkeit, Vorschläge einzubringen.

Die Ortspolitiker aus Osterholz schlagen Planungsmittel für die Planung einer neuen Feuerwache für die Freiwillige Feuerwehr Osterholz vor. In den Jahren 2022 und 2023 sollten, laut Antrag, jeweils 10.000 Euro bereitgestellt werden. Die Beiratspolitiker argumentieren, dass die Freiwillige Feuerwehr Osterholz ein neues Gerätehaus benötige, da das alte große Mängel aufweise und in keiner Weise bedarfsgerecht erweiterungsfähig sei. Den wachsenden Anforderungen könne nur mit einem Neubau Rechnung getragen werden, sowohl was die räumliche Dimension betreffe, aber auch hinsichtlich der personellen Erweiterung bei den Freiwilligen.

Der Beirat nennt außerdem fehlende getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen als Missstand. Mit den Planungsgeldern soll Immobilien Bremen (IB), in Bremen zuständig für öffentliche Gebäude und Grundstücke, die Suche nach geeigneten Grundstücken beginnen und in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Stadtplanungsamt, wenn möglich neues Planungsrecht schaffen, sodass ein Neubau zügig realisiert werden kann.

Der Osterholzer Beirat schlägt außerdem Planungsmittel für die Verlängerung der Straßenbahnlinien 2 und 10 über das Depot Sebaldsbrück nach Osterholz vor. Der Beirat nimmt dabei Bezug auf den Koalitionsvertrag, in dem die Verlängerung als anzustrebendes Ziel genannt wird, und verweist auf Beiratsbeschlüsse der Beiräte Hemelingen und Osterholz. Es sei zu berücksichtigen, dass die geplante Verlängerung der Straßenbahnlinie auf eine sechsjährige Vorarbeit zurückgreifen könne, heißt es in dem Antrag.

Die entsprechenden Pläne lägen den zuständigen Behörden vor. Es gebe außerdem eine entsprechende Computersimulation, sodass zumindest mit diesem Teilstück der Straßenbahnverlängerung schon zeitnah begonnen werden könnte. In den Stadtteilen Hemelingen und Osterholz haben sich sämtliche Fraktionen (SPD, CDU, Grüne und Linke) für eine Verlängerung der Straßenbahnlinie ausgesprochen.

50.000 Euro je Haushaltsjahr schlägt der Beirat außerdem für die Umwandlung eines Schlackeplatzes in einen Streetball-Platz an der Koblenzer Straße vor.