Bahnlärmproblem in Hastedt

Jörn Hildebrandt

Hemelingen. Walter Ruffler von der Bahnlärm-Initiative Bremen stellte in der jüngsten Fachausschusssitzung in Hemelingen seinen Verband vor, der sich für einen wirkungsvollen Immissionsschutz entlang der Bahngleise einsetzt. Derzeit bestehe ein akutes Problem in einem Wohngebiet an der Stolzenauer Straße in Hastedt, wo hinter den Häusern sechs Bahngleise verlaufen.