Arjunasanth Chandrakumar (von links), Joscha Tiessen und Pastor Jörg-Stefan Tiessen leiten den Bogenbau-Kursus. (PETRA STUBBE)

„Das Entscheidende ist die Balance zwischen Spannung und Loslassen. Diese Kräfte sind auch bei der Glaubensübung wichtig.“ Konzentriert blickt Jörg-Stefan Tiessen (51) an seinem ausgestreckten Arm entlang. Sein Kopf liegt leicht auf der Seite. Sein gesamter Körper ist unter Spannung, bis er seinen Finger freigibt und die Bogensehne nach vorne schnellt. Obwohl er lediglich demonstriert, welche Körperhaltung es zum Bogenschießen braucht – man glaubt zu sehen und zu hören, wie der gedachte Pfeil durch die Luft schießt.

Jörg-Stefan Tiessen ist Pastor der evangelischen T–rinitatisgemeinde in Blockdiek. Zum zweiten Mal leitet er den Kursus zum Bogenbau und Bogenschießen. Was als Vater-Sohn-Projekt begonnen hat, ist mittlerweile ein Projekt für Gemeinde und Stadtteil. Der Werkraum in der Schule nebenan bietet genug Platz, um an zehn Bögen gleichzeitig zu arbeiten. Feine Holzspäne rieseln auf den Boden, während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Bögen entlang der Markierungen feilen. Das durchdringende Ratschen findet nur dann eine Pause, wenn Tiessen den nächsten Arbeitsschritt erklärt.

Arjunasanth Chandrakumar ist einer von zweien, die dem Pastor dabei helfen. Der 27-Jährige erklärt, unterstützt und lässt den Teilnehmern dennoch genug Möglichkeiten, eigenständig zu arbeiten. Im Vordergrund steht „Learning by doing“. Dabei greift er auf die Erfahrungen zurück, die er schon gesammelt hat. Aus einem alten Lattenrost bastelte er einmal einen Schrottbogen. Die Idee kam ihm, als er sich überlegte, wie man es kostengünstig vielen Menschen ermöglichen könne, einen Bogen zu bauen.

Im Kursus werkeln die Bogenbauer jedoch jeweils an einem ganzen Holzrohling, aus dem der Bogen herausgefeilt wird. Das es nicht immer einfach ist, das Naturmaterial zu bearbeiten, weiß Arjunasanth. "Man hat den Willen, aber das Holz arbeitet nicht immer, wie man sich das wünscht. Man muss sich auf das Material einlassen." Beim Umgang mit diesen Herausforderungen ist es, als würde man sich "in die eigene Seele schauen, sich selber kennenlernen".

Ein Aspekt, der auch Pastor Tiessen wichtig ist. Für ihn ist "der Bogen wie ein Spiegel, denn das Innere wird nach außen gekehrt. Wenn jemand verbissen, aufgeregt oder hektisch ist, dann wird er auch so mit dem Bogen schießen." Das gleiche gelte auch fürs Bogenbauen. "Die Aufgaben des Bogenbauens sind sinnbildlich die Aufgaben des Lebens." Dabei Fragen aufzugreifen und Antworten zu finden, die auch Bedeutung für das Leben haben, ist Pastor Tiessen ein Anliegen. Kraft aufzubringen, aber auch loslassen zu können, ist nicht nur beim Bogenschießen elementar, sondern auch als Glaubensfrage und beim Umgang beispielsweise nach einem Verlust eines wichtigen Menschen. Diese Analogien möchte er herausarbeiten, deuten und auch deutlich machen.

Nach dem Schuften am Morgen, gibt es Mittagessen. Die Frau von Teilnehmer Hans Poggemann (72) hat für alle gekocht. Über seine Frau, die sich öfter in der Gemeinde engagiert, hatte er auch von dem Kursus erfahren. Und obwohl er handwerklich erfahren ist, muss "man sich schon gut konzenttieren beim Feilen, aber es macht sehr viel Spaß." Schaut man beim Essen in die Runde, fällt auf, wie unterschiedlich die Teilnehmer nicht nur vom Alter her sind. "Wenn alle gleich sind, ist es ja auch langweilig", kommentiert Hans die Runde, und lacht dabei herzlich.

Nach dem Essen diskutieren die Teilnehmer, wie man gewährleisten kann, dass beide Bogenarme in etwa gleich stark sind. Jörg-Stefan Tiessen erklärt, dass komplette Symmetrie nicht möglich ist bei einem Holzbogen, aber auch nicht gewollt. Der etwas stärkere Bogenarm wird beim Schießen unten sein, um den Pfeil etwas extra Schwung nach oben mitzugeben. Und auch bei sonstigen Fragen und Herausforderungen zahlt es sich aus, dass er sich bereits auf Erfahrung stützen kann. Allzulange her ist es nicht, da erwarb er die Trainerlizenz zum Bogenschießen, um auch bei rechtlichen und sicherheitstechnischen Themen kompetent zu sein.

Nach dem Mittagessen geht es wieder in den Werkraum. Lilli ist erst zwölf Jahre alt, beim Bearbeiten des Bogens macht ihr aber keiner etwas vor. Zum sechsten Geburtstag wünschte sie sich einen Werkzeugkoffer statt einer Barbie. Handwerkliches Geschick bringt sie also auf jeden Fall mit. In Vorarbeit haben die Leiter Lillis Bogen etwas gekürzt, denn am Ende sollte jeder Bogen in etwa mit der Körpergröße der Person übereinstimmen, die ihn benutzt. Gemeinsam mit ihrem Vater Tobias (42) freut sie sich besonders auf das Bogenschießen. Bis dahin müssen die beiden noch den letzten Schliff vornehmen. Ein langer Prozess, der den Bogen spannt von gemeinsamer Unterstützung beim Werkeln, über Spaß am Handwerklichen bis hin zu den Fragen des Lebens.

Am Ende hat jede und jeder aus dem Eschenholzrohling einen eigenen individuellen Bogen herausgearbeitet.