Im Schuhhaus Riedemann kaufen wieder die ersten Kunden ein. Inhaberin Frauke Riedemann-Schmitz berät sie mit gebotenem Sicherheitsabstand und Maske. (PETRA STUBBE)

Hemelingen. Seit einer Wochen dürfen Geschäfte unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. In Hemelingen ist die Resonanz noch verhalten, aber die Inhaber und Betreiber blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Astrid Maack ist Geschäftsführerin bei Optiker Grau in der Hemelinger Heerstraße. Zwar durfte sie das Geschäft noch öffnen als es anderen verboten war – Optiker waren von den Schließungen ausgenommen –, aber die Abstandsregelungen hätten viele Arbeiten verhindert. „Bei eineinhalb Meter Abstand ist in der Augenoptik fast gar nichts möglich“, sagt sie. Ihren Arbeitsalltag hat Astrid Maack umgestellt. „Im Moment geht es in den Diskussionen in der Branche darum, nur noch mit festen Terminen zu arbeiten.“ Auch sie spiele mit dem Gedanken und kann diesem auch viele positive Seiten abgewinnen. „Da kann ich einen Kunden ganz in Ruhe bedienen und der Kunde profitiert auch, wenn man sich ganz um ihn kümmern kann.“ Brillenanpassungen und Augenprüfungen dürfen nur in dringenden notwendigen Fällen gemacht werden. „Mit der ganzen Schutzausrüstung ist das sehr anstrengend“, sagt Maack. Bis zu eineinhalb Stunden benötigten sie im Laden für einen Kunden – inklusive aller Vorsichtsmaßnahmen. Letztere stehen bei Maack im Vordergrund: „Einerseits muss ich daran denken, den Laden langsam wieder zum Laufen zu bringen, andererseits gehöre ich selbst zur Risikogruppe.“ Sie rechnet bis Ende Mai mit einer schweren Zeit und hofft nun auf den Juni. Derzeit ist der Laden für Laufkundschaft jeweils für zwei Stunden am Tag geöffnet. Termine können dagegen telefonisch von 10 bis 18 Uhr gemacht werden.

Hatte Astrid Maack zumindest die Möglichkeit noch Kunden in medizinischen notwendigen Fällen in ihrem Geschäft zu begrüßen, musste Frauke Riedemann-Schmitz ihr Schuhgeschäft in der Hemelinger Bahnhofstraße für knapp vier Wochen komplett schließen. Seit vergangenem Montag aber ist ihr Laden wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Den Umsatzverlust werde sie aber vermutlich auch bei derzeit guter Nachfrage nicht mehr gutmachen können, fürchtet sie. „Wir haben zwar einen Lieferservice angeboten, aber der wurde leider nur vereinzelt angenommen“, sagt Riedemann-Schmitz über die zurückliegenden Wochen. Aber eigentlich möchte die Inhaberin des wohl letzten alteingesessenen Fachgeschäfts in der von Frisören, Spielotheken und Wettbüros geprägten Straße nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blicken. „Wir haben uns im Vorfeld schon Gedanken gemacht und uns vorbereitet.“

So dürfe beispielsweise nur eine begrenzte Zahl an Kunden gleichzeitig in den Laden kommen. „Wir haben ein Schild an der Tür hängen, auf dem steht, ob der Laden betreten werden kann.“ Bisher klappe das sehr gut. „Oft fragen die Kunden auch vorher, ob sie reinkommen können.“ Darüber hinaus seien die Sitzreihen auseinandergezogen worden, alle Mitarbeiter trügen Masken und Desinfektionsmittel stehe bereit; der Abstand zueinander und zum Kunden werde eingehalten.

Die Masken, die seit diesem Montag beim Betreten eines jeden Ladens Pflicht sind, sieht die Geschäftsfrau zwiespältig. „Gerade Masken führen dazu, dass man etwas nachlässiger wird mit der Abstandsregelung.“ Bei Bedarf würden sie und ihre Mitarbeiter Kunden darauf hinweisen, den Mindestabstand einzuhalten. Als Inhaberin eines Geschäfts ist sie von der Fähigkeit zur Disziplin aller abhängig. Denn es steht viel auf dem Spiel: „Es wäre schlimm, wenn wir wieder zumachen müssten.“

Auch das Kaufverhalten der Kunden hat sich in der Zwischenzeit offenbar verändert. „Wir haben festgestellt, dass vor allem Leute kommen, die einen dringenden Bedarf haben, zum Beispiel mit kaputten Schuhen, aber besonders Kinderschuhe sind gefragt.“ Viele hätten gerade bei Schuhen Beratungsbedarf und wollten diese nicht im Internet bestellen, hat Riedemann-Schmitz beobachtet. Trotzdem: Mit einen Umsatz, wie in den vergangenen Jahren rechnet sie nun erst mal nicht. „Ich glaube die Leute werden vorsichtiger sein und es fehlen ja auch die Anlässe zum Schuhkauf, zum Beispiel Hochzeiten.“ Frauke Riedemann-Schmitz setzt auf die Vernunft der Menschen. „Wir hoffen, dass die Leute konzentriert bleiben und weiter Abstand zueinander halten und alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten.“

Auf der anderen Straßenseite regt sich beim Wilkens-und-Söhne-Werksverkauf inzwischen wieder Leben. Filialleiterin Carmen Loch spricht zumindest bei den Öffnungszeiten von einem weitgehend normalen Betrieb. „Wir haben nur am Donnerstag unsere Öffnungszeiten um zwei Stunden gekürzt“, sagt sie. Ansonsten seien alle Auflagen der Stadt umgesetzt worden. Konkret bedeutet das, dass sie maximal sechs Kunden gleichzeitig einlässt. Als Vorsichtsmaßnahme arbeiten die Angestellten jeweils allein an unterschiedlichen Tagen. Von einem Andrang in der ersten Woche nach dem kompletten Lockdown möchte sie nicht sprechen. „Das war noch eher verhalten. Ich denke, dass einige Menschen noch Angst haben.“ Sie glaubt, dass sich das noch geben wird. Eine Prognose hingegen, wie sich das Geschäft entwickelt, möchte sie nicht abgeben. Persönlich schaue sie aber optimistisch in die Zukunft. „Ich bin ein positiv eingestellter Mensch und sage, dass nach einem Tief auch immer ein Hoch kommt.“ Ohnehin könne man an der jetzigen Situation nichts ändern. „Das wäre vergeudete Zeit, wenn wir uns darüber ärgerten“, meint Loch.